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Хай живе король: названа дата коронації Чарльза III

6 жовтня 2022, 01:36

Застарілий ритуал або новомодне свято - королівській родині ще належить дізнатися, куди покотиться "золоте яблуко".

Чарльз III
Коли відбудеться коронація Чарльза III / instagram.com/theroyalfamily

Чарльз, принц Уельський, був проголошений Радою престолонаслідування королем Сполученого Королівства та інших королівств Співдружності з тронним ім'ям Чарльз III 10 вересня 2022 року, через 2 дні після смерті його матері - королеви Єлизавети II.

Видання Bloomberg з посиланням на джерела при британському королівському дворі, повідомляють, що офіційна коронація Карла III відбудеться в першу суботу літа 2023 року, 3 червня, у Вестмінстерському абатстві. Цей день стане державним вихідним у Сполученому Королівстві.

Букінгемський палац поки відмовляється давати будь-які офіційні коментарі щодо коронації Чарльза III. Планом заходу займається спеціальний комітет на чолі з Едвардом Фіцалан-Ховардом, 18-им герцогом Норфолк. Коронація проходить за кодовою назвою "Операція "Золоте яблуко" (відсилання до держави - символу державної влади монарха - прим. редактора).

Примітно, що коронація королеви Єлизавети II відбулася 2 червня, так що в разі вибору саме оголошеної інсайдерами дати, у британців не виникне великого дисонансу.

Ймовірною причиною того, що урочиста церемонія коронації відкладається на більш ніж півроку, є також і той факт, що останній захід такого масштабу проходив у Британії 70 років тому, і зараз потребує модернізації. З того часу багато чого змінилося, і Комітету з коронації доведеться з більшою уважністю поставитися до плану заходів.

Померла Єлизавета II

8 вересня, у другій половині дня стало відомо, що лікарі стурбовані станом Єлизавети II і взяли її під медичне спостереження в замку Балморал.

"Після оцінки сьогодні вранці лікарі королеви стурбовані здоров'ям Її Величності і рекомендували їй залишатися під медичним наглядом. Королева залишається в Балморалі", - повідомив представник Букінгемського палацу.

З королевою були всі її четверо дітей, а також Вільям, герцог Кембриджський. Згідно з порядком престолонаслідування, він є наступним після свого батька Чарльза спадкоємцем британської корони.

За даними The Guardian, значні зміни в стані здоров'я Єлизавети II відбулися в жовтні 2021 року, коли вона скасувала поїздку до Північної Ірландії і потрапила до лікарні. З тих пір вона кілька разів відвідувала лікарню, але лікувалася амбулаторно.

Ближче до 17: 00 за Києвом з'явилася інформація про смерть королеви, але вона виявилася фейком. Букінгемський палац підтвердив кончину Єлизавети II тільки через кілька годин.

До самої смерті вона виконувала обов'язки монарха Великобританії і королівств Співдружності. Єлизавета стала найстарішим монархом не тільки в історії британської імперії, але і самим долгоправящім главою держави в світі.

Тепер Британський трон за законом переходить принцу Чарльзу. Новому королю Великої Британії 73 роки.

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