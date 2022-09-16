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Відомий екстрасенс розповів, скільки років Чарльз III буде на престолі

16 вересня 2022, 17:22

Як довго триватиме правління британського короля Карла III знає Макс Гордєєв.

Чарльз III, Макс Гордєєв
Макс Гордєєв передбачив, як довго буде правити Чарльз III / instagram.com/theroyalfamily, instagram.com/maxgord

Король Чарльз III зійшов на британський престол у віці 73 років. Його правління ледь почалося, проте весь світ вже задається питанням - як довго триватиме його правління.

В ефірі програми Слава + Таня відомий український екстрасенс Макс Гордєєв розповів, скільки років буде на троні Чарльз III.

Так, за словами медіума, трон може перейти до наслідного принца Вільяма Уельського вже найближчим часом. Правління нинішнього короля буде недовгим у порівнянні з його матір'ю - королевою Єлизаветою II.

"До пяти років точно може бути. Ми повинні розуміти, що там мама (королева Єлизавета II, яка була на троні 70 років - прим. редактора) переплюнула всіх", - говорить Гордєєв.

Екстрасенс зазначає, що для Сполученого Королівства настає ера чоловічої енергії: на перших місцях в черзі на британський престол зараз одні чоловіки - принц Вільям Уельський і його перший син принц Джордж.

Відхід жіночої енергії, яку втілювала королева, сильно змінить картину світу, стверджує Гордєєв: "Дуже зміниться зараз енергетика взагалі світу після того як померла королева. Англія насправді дає дуже багато енергетичних трендів. І коли її (Єлизавети II - прим. редактора) не стало, коли такий егрегор пішов від нас, то зараз невідомо, що буде відбуватися".

Померла Єлизавета II

8 вересня, у другій половині дня стало відомо, що лікарі стурбовані станом Єлизавети II і взяли її під медичне спостереження в замку Балморал.

"Після оцінки сьогодні вранці лікарі королеви стурбовані здоров'ям Її Величності і рекомендували їй залишатися під медичним наглядом. Королева залишається в Балморалі", - повідомив представник Букінгемського палацу.

З королевою були всі її четверо дітей, а також Вільям, герцог Кембриджський. Згідно з порядком престолонаслідування, він є наступним після свого батька Чарльза спадкоємцем британської корони.

За даними The Guardian, значні зміни в стані здоров'я Єлизавети II відбулися в жовтні 2022 року, коли вона скасувала поїздку до Північної Ірландії і потрапила до лікарні. З тих пір вона кілька разів відвідувала лікарню, але лікувалася амбулаторно.

Ближче до 17: 00 за Києвом з'явилася інформація про смерть королеви, але вона виявилася фейком. Букінгемський палац підтвердив кончину Єлизавети II тільки через кілька годин.

До самої смерті вона виконувала обов'язки монарха Великобританії і королівств Співдружності. Єлизавета стала найстарішим монархом не тільки в історії британської імперії, але і самим долгоправящім главою держави в світі.

Тепер Британський трон за законом переходить принцу Чарльзу. Новому королю Великої Британії 73 роки.

Інші новини:

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