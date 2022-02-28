"Сумно, сумно аж за край": Ротару відреагувала на війну Росії проти України

Співачка зазначила, що знаходиться в Києві.
Співачка Софія Ротару неоднозначно відреагувала на військове вторгнення Росії в Україну.
"Сумно, сумно аж за край... Незалежність і Свобода коштує дорого - це правда, але невже вона варта того, щоб російські ракети знищували мирних жителів, дітей і руйнували міста України. Ці факти розривають моє серце на частини!", - написавши співачка на своїй сторінці в Instagram.
За її словами, вона зараз знаходиться в Києві.
"Молюся за наших захисників і мир в Україні! Пишу цей текст, і так, мої руки трясуться. Трясуться, бо по всій Україні йдуть жорстокі бої ... Сил нам усім і миру!", - написала Ротару.
Нагадаємо, раніше українська співачка Світлана Лобода, яка останні чотири роки жила в Росії, звернулася до своїх фанатів з проханням зробити хоч щось, щоб війна в Україні припинилася.
Також ми писали, що всесвітньо відома співачка Мадонна виступила на підтримку України. На своїй сторінці в Instagram вона заявила, що "безглузде і жадібне" вторгнення Росії в Україну має бути зупинено.
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