"Відчуваю себе вигнанцем": популярний український дизайнер здійснив камінг-аут

Костянтин Омеля за допомогою іменного бренду створив нагадування про те, що любов перемагає.

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Костянтин Омеля здійснив камінг-аут / колаж: Главред, фото: instagram.com/kostiantynomelia

У всьому світі зараз - Місяць прайду. Це час, коли представники ЛГБТК+ спільноти нагадують про своє існування та необхідність набуття ними рівних прав і свобод.

На честь цього Костянтин Омеля, український дизайнер і творець бренду одягу OMELIA, представив модний дроп під назвою "Переможе - любов!", який складається з однієї унісекс-блузи з вирізом на спині у вигляді серця. Одяг прикрашений крихітними трояндочками з тканини - білими і в кольорах прапора ЛГБТК+.

"Війна руйнує не тільки міста і людські долі, війна змінює і прискорює всі процеси в суспільстві. Сьогодні ЛГБТК+ на рівні з іншими захищають Україну, героїчно віддають свої життя, але не мають тих прав, що мають інші громадяни. Майбутнє наступає вже сьогодні і зміни потрібні вже сьогодні. Зробимо стільки кроків на зустріч один одному, щоб можна було дотягнутись і обійнятись. В новій Україні немає бути місця для хейту і розділення людей в залежності від їхньої сексуальної орієнтації", - пояснюють OMELIA.

Сам дизайнер вирішив також зробити маленький особистий подвиг, і вперше зізнався у своїй сексуальній орієнтації публічно. "Мене звати Костянтин Омеля і я гей. Можливо це і є мій перший публічний камінг-аут. Я хочу заявити про те, що все своє життя я відчуваю себе вигнанцем із суспільства за ознакою причетності до ЛГБТК+ спільноти. Я не маю достатніх прав, щоб жити тим життям, яким хочу. Необхідні зміни в законодавстві і більше інформації про те, хто такі ЛГБТК+, бо незнання викликає агресію у суспільстві", - пише Омеля.

Дивіться відео про те, які ще українські зірки наважилися здійснити камінг-аут:

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