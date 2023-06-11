Надя Дорофєєва познайомила Мішу Кацуріна з мамою: "Мамі не подобається"

Українська співачка Надя Дорофєєва вже більше року перебуває в романтичних стосунках з ресторатором і музикантом Мішею Кацуріним. Минулий шлюб артистки, з коміком, співаком і громадським діячем Володимиром Дантесом, почав тріщати по швах ще до повномасштабної війни, проте офіційно завершився лише в січні 2023 року.
Втім, Дорофєєва вже давно не приховує, що живе разом з новим обранцем. Днями вони вперше прийняли у себе вдома важливого гостя - Ольгу, маму Наді. Увечері пара влаштувала для неї міні-концерт, від якого жінка виявилася не в захваті.
Поки Кацурін музикував, мама Дорофєєвої сиділа в кріслі з відсутнім виглядом, іноді хитаючи головою. Співачку така реакція сильно повеселила, і вона поспішила поділитися цим на своїй сторінці в Instagram.
"Музика мамі не подобається", - пише Додо з емодзі, що плачуть від сміху.
Достеменно не відомо, чи було це першим знайомством Кацуріна з мамою своєї нової коханої. Принаймні відео - перше свідчення того, що Дорофєєва вже познайомила ресторатора з важливою частиною своєї родини.
Раніше стало відомо, що зірка фільмів "Суперперці", "Мачо і ботан" і "Вовк з Уолл-стріт" Джона Хілл вперше став батьком - первістка йому народила подруга, яка тримала вагітність в найсуворішому секреті.
Також принцеса Євгенія Йоркська розповіла, що вона і Джек Бруксбенк, її чоловік, стали вдруге батьками - на світ з'явився ще один потенційний спадкоємець британського королівського престолу.
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