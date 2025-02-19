"З обличчям біда": Раміна показала, що з нею зробили молочні продукти

Ви дізнаєтеся:
- На які продукти скаржиться Раміна
- Що лактоза зробила з її обличчям
Українська відома ведуча Раміна Есхакзай показала, як провела час у горах, показала наслідки свого вживання продуктів, які мають у своєму складі лактозу.
В Instagram вона виклала фото і поскаржилася на наслідки вживання лактози, яку її організм не переносить.
"З обличчям біда... Я знову підліток. Така в мене реакція на лактозу", - поскаржилася Раміна і додала, що тиждень тому об'їлася шоколаду.
За словами ведучої, тим, у кого є акне, варто звернути увагу на те, що вони їдять.
Раніше Раміна опублікувала фото, на якому позувала в обіймах свого нового коханого. Втім, його обличчя вона поки що тримає в таємниці.
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Раніше Главред написав, що відома українська блогерка Раміна Есхакзай розповіла, як змінилася після поїздок на фронт і як переживає втрату друзів.
Також відома світська журналістка Аліна Доротюк назвала найбільш "зашкварну" українську зірку, яка кожною своєю дією змушує її сьогодні дивуватися.
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Хто така Раміна Есхакзай?
Раміна Есхакзай - українська модель, журналістка, інтерв'юерка, блогерка. Брала участь у телепроєктах "Холостяк-5", "Від селянки до панянки", "Богиня шопінгу", "Караоке на Майдані". Автор YouTube-проєкту "RAMINA" (раніше - "Ходят слухи"). Знімалася в кліпах гуртів Антитіла і співака Віталія Козловського.
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