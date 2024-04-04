У Раміни Есхакзай з'явився новий бойфренд

Цілий рік журналістка була холостячкою, а тепер заговорила про коханого.

https://glavred.net/stars/u-raminy-eshakzay-poyavilsya-novyy-boyfrend-10555283.html Посилання скопійоване

Раміна Есхакзай особисте життя - Раміна знайшла нового хлопця / колаж: Главред, фото: instagram.com/raminalalala

У квітні 2023 року українська журналістка і блогерка Раміна Есхакзай розірвала заручини з юристом Євгеном Проніним після 5 років разом. До цього у неї був піар-роман зі співаком Віталієм Козловським.

За останній рік шанувальники часто цікавилися подробицями її особистого життя, проте інтерв'юерка завжди категорично заперечувала будь-які романтичні стосунки. До недавніх пір.

У її блозі в Instagram підписники звернулися до Есхакзай із проханням показати їм її коханого. Журналістка дала ухильну відповідь.

відео дня

"Після закінчення повномасштабного (вторгнення). У рамках безпеки не можна", - написала Раміна. У Мережі в цьому розгледіли натяк на те, що Есхакзай більше не самотня, і серце своє вона віддала одному з українських захисників.

Раміна Есхакзай особисте життя - Раміна знайшла нового хлопця / instagram.com/raminalalala

Хто така Раміна Есхакзай? Раміна Есхакзай - українська модель, журналістка, інтерв'юерка, блогерка. Брала участь у телепроєктах "Холостяк-5", "Від селянки до панянки", "Богиня шопінгу", "Караоке на Майдані". Автор YouTube-проєкту "RAMINA" (раніше - "Ходят слухи"). Знімалася в кліпах гуртів Антитіла і співака Віталія Козловського.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше стало відомо, що українська співачка Вікторія Смеюха, вона ж "чорненька з НеАнгелів", таємно народила первістка. Понад рік артистка ховається від преси.

Також відома світська журналістка Аліна Доротюк назвала найбільш "зашкварну" українську зірку, яка кожною своєю дією змушує її сьогодні неприємно дивуватися.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред