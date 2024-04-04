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У Раміни Есхакзай з'явився новий бойфренд

Анна Підгорна
4 квітня 2024, 00:07
Цілий рік журналістка була холостячкою, а тепер заговорила про коханого.
Раміна Есхакзай
Раміна Есхакзай особисте життя - Раміна знайшла нового хлопця / колаж: Главред, фото: instagram.com/raminalalala

У квітні 2023 року українська журналістка і блогерка Раміна Есхакзай розірвала заручини з юристом Євгеном Проніним після 5 років разом. До цього у неї був піар-роман зі співаком Віталієм Козловським.

За останній рік шанувальники часто цікавилися подробицями її особистого життя, проте інтерв'юерка завжди категорично заперечувала будь-які романтичні стосунки. До недавніх пір.

У її блозі в Instagram підписники звернулися до Есхакзай із проханням показати їм її коханого. Журналістка дала ухильну відповідь.

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"Після закінчення повномасштабного (вторгнення). У рамках безпеки не можна", - написала Раміна. У Мережі в цьому розгледіли натяк на те, що Есхакзай більше не самотня, і серце своє вона віддала одному з українських захисників.

у Раміни Есхакзай з'явився бойфренд
Раміна Есхакзай особисте життя - Раміна знайшла нового хлопця / instagram.com/raminalalala

Хто така Раміна Есхакзай?

Раміна Есхакзай - українська модель, журналістка, інтерв'юерка, блогерка. Брала участь у телепроєктах "Холостяк-5", "Від селянки до панянки", "Богиня шопінгу", "Караоке на Майдані". Автор YouTube-проєкту "RAMINA" (раніше - "Ходят слухи"). Знімалася в кліпах гуртів Антитіла і співака Віталія Козловського.

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Раніше стало відомо, що українська співачка Вікторія Смеюха, вона ж "чорненька з НеАнгелів", таємно народила первістка. Понад рік артистка ховається від преси.

Також відома світська журналістка Аліна Доротюк назвала найбільш "зашкварну" українську зірку, яка кожною своєю дією змушує її сьогодні неприємно дивуватися.

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