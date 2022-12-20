Ребел Вілсон після камінг-ауту вперше показала крихітку-доньку від сурогатної матері

Акторка планувала стати матір'ю ще два роки тому, проте їй знадобився час щоб привести справи в порядок.

Ребел Вілсон відправилась з донькою Ройс в її першу подорож / instagram.com/rebelwilson

42-річна голлівудська комедійна акторка Ребел Вілсон, відома ролями у фільмах Подружки нареченої, В активному пошуку, Кролик Джоджо та Холостячки, в листопаді 2022 року вперше стала мамою - сурогатна мати народила їй доньку на ім'я Ройс Лілліан.

Ймовірно, матеріалом для зачаття малятка Ройсі послужили яйцеклітини самої Вілсон - в 2020 році, коли акторці виповнилося сорок, вона заморозила свій матеріал в надії колись стати мамою.

За кілька місяців до народження доньки Ребел оголосила про свою нетрадиційну сексуальну орієнтацію, і представила світу свого партнера - дизайнерку Рамону Агрума.

Нещодавно всі троє, Ребел, Рамона та Ройс, вирушили у свою першу спільну відпустку у якості сім'ї. Про це акторка повідомила на своїй сторінці в Instagram, і показала фотографію, на якій тримає доньку на руках. Правда, обличчя Ройсі вона прикрила емодзі з Сантою.

Вілсон відвезла своїх улюблених дівчат на гірськолижний курорт. Там вони будуть відпочивати в компанії близьких друзів.

Ребел Вілсон з донькою Ройс / instagram.com/rebelwilson

Раніше американська співачка барбадоського походження Ріанна вперше показала обличчя свого сина, якого народила у травні 2022 року. Як артистка назвала малюка від репера ASAP Rocky вона поки зберігає в секреті.

Також принц Гаррі та Меган Маркл в скандальному документальному серіалі на Netflix розповіли, що у герцогині Сассекської був викидень. Пара вважає, що причина таїться в батькові колишньої акторки.

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