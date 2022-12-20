Ребел Вілсон після камінг-ауту вперше показала крихітку-доньку від сурогатної матері

42-річна голлівудська комедійна акторка Ребел Вілсон, відома ролями у фільмах Подружки нареченої, В активному пошуку, Кролик Джоджо та Холостячки, в листопаді 2022 року вперше стала мамою - сурогатна мати народила їй доньку на ім'я Ройс Лілліан.
Ймовірно, матеріалом для зачаття малятка Ройсі послужили яйцеклітини самої Вілсон - в 2020 році, коли акторці виповнилося сорок, вона заморозила свій матеріал в надії колись стати мамою.
За кілька місяців до народження доньки Ребел оголосила про свою нетрадиційну сексуальну орієнтацію, і представила світу свого партнера - дизайнерку Рамону Агрума.
Нещодавно всі троє, Ребел, Рамона та Ройс, вирушили у свою першу спільну відпустку у якості сім'ї. Про це акторка повідомила на своїй сторінці в Instagram, і показала фотографію, на якій тримає доньку на руках. Правда, обличчя Ройсі вона прикрила емодзі з Сантою.
Вілсон відвезла своїх улюблених дівчат на гірськолижний курорт. Там вони будуть відпочивати в компанії близьких друзів.
Раніше американська співачка барбадоського походження Ріанна вперше показала обличчя свого сина, якого народила у травні 2022 року. Як артистка назвала малюка від репера ASAP Rocky вона поки зберігає в секреті.
Також принц Гаррі та Меган Маркл в скандальному документальному серіалі на Netflix розповіли, що у герцогині Сассекської був викидень. Пара вважає, що причина таїться в батькові колишньої акторки.
Інші новини:
- Чоловік Брітні Спірс розповів, що думає про голі фото дружини в мережі
- Бред Пітт закоханий, як хлопчисько-Інсайдер розкрив подробиці нового роману актора
- Пишнотіла Іскра Лоуренс знялася в мереживній білизні на знак протесту проти дієт