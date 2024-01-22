Співачка Трінчер і блогер Волошин офіційно розлучилися

Відома попспівачка Анна Трінчер і популярний блогер Олександр Волошин розлучилися - суд вже прийняв відповідне рішення.

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Анна Трінчер офіційно розлучилася з Олександром Волошином / колаж: Главред, скріншоти instagram.com/annatrincher_official

Відома українська попспівачка Анна Трінчер і популярний блогер Олександр Волошин офіційно розлучилися. Про це дівчина написала в сторіз на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Зокрема, знаменитість опублікувала скріншот листа, який було отримано від свого адвоката. Трінчер і Волошин розлучалися через суд. І суддя нещодавно вже розглянув їх заяву і прийняв відповідне рішення про розірвання шлюбу.

Колишньому подружжю залишилося почекати 30 днів, після цього суддівське рішення вступить в силу. Також адвокати повинні перевірити, чи немає в документах помилок. У тому випадку, якщо вони будуть, доведеться ще подавати клопотання про їх виправлення.

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"Ну що, майже офіційно можна мене привітати", - підсумувала співачка.

Розлучення Трінчер і Волошина

Нагадаємо, наприкінці листопада 2023 року Анна Трінчер і Олександр Волошин оголосили про своє розлучення через рік, після весілля. Ініціатором розлучення став саме Волошин.

Також на своїй сторінці в Instagram блогер зазначив, що він відчуває себе травмованим неадекватною поведінкою свого біологічного батька в сім'ї. Він також пояснив, що розлучення з Анною мотивується, зокрема, його "генетичною схильністю" до руйнування відносин.

Зокрема, Олександра Волошина запитали, чи офіційно вони розлучилися. Виявилося, що пара ще не подавала відповідні документи. Блогер зазначив, що вони зі співачкою мають намір зробити це найближчим часом.

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