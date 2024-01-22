49-річний Тед Мосбі з серіалу "Як я зустрів вашу маму" вперше одружився

Джош Реднор після року стосунків зробив своїй супутниці пропозицію руки і серця. На його велике здивування, вона погодилася.

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Джош Реднор одружився / колаж: Главред, фото: imdb.com, instagram.com/joshradnor

Американський актор, режисер і музикант, зірка популярного комедійного серіалу "Як я зустрів вашу маму" Джош Реднор багато в чому повторив долю свого персонажа - безнадійного романтика і останнього холостяка Теда Мосбі. Вони обидва довго шукали другу половинку і одружилися в досить зрілому віці.

Так нещодавно артист у своєму блозі в Instagram здивував шанувальників новиною про те, що він розлучився зі своїм холостяцьким життям. Весілля з клінічним психологом Джорданою Джейкобс він зіграв ще 6 січня, але два тижні приховував це, щоб насолодитися самотою зі своєю новоспеченою дружиною.

Раднор і Джейкобс провели скромну церемонію під відкритим небом у колі близьких. Закохані були так захоплені весіллям, що навіть заметіль, яка мало не зірвала всі їхні плани, не змогла перешкодити їм зв'язати серця та долі.

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"Я одружився! Два тижні тому. В *легку* заметіль. Це були неймовірні, приголомшливі, наповнені сніжним блаженством вихідні. ... Я не можу повірити, що мені так сильно пощастило, що я можу назвати цю незвичайну жінку своєю дружиною", - підписав весільні знімки актор.

Шлюб з Джорданою Джейкобс для 49-річного Раднора перший. До цього у нього було два серйозних романи - з акторками Ліндсі Прайс (2008-2009) і Джулією Джонс (2011-2013), але до весілля справа так і не дійшла.

Джош Раднор з дружиною / колаж: Главред, фото: instagram.com/joshradnor

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