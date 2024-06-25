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"Було багато брехні": Тетяна Лазарєва розговорилася про зраду ексчоловіка

Анна Підгорна
25 червня 2024, 09:40
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Лазарєва вперше зізналася, що "відвернуло" її від Михайла Шаца.
Тетяна Лазарєва
Лазарєва і Шац розлучення - Лазарєва заявила, що Шац її зрадив / колаж: Главред, фото: instagram.com/lazarevatut

Російська акторка і комік Тетяна Лазарєва, яку за засудження війни в Україні визнано в країні-окупанті іноземним агентом, розлучилася зі своїм другим чоловіком, іноагентом Михайлом Шацем, у січні 2024 року. Вони були разом 26 років, виховали двох дітей, але останні роки видалися для їхнього шлюбу важкими.

У недавньому інтерв'ю Дмитру Гордону комедіантка вперше зізналася, що стало причиною їхнього розриву. Лазарєва зазначила, що покладає провину за це на свого колишнього чоловіка, який зрадив її.

"Він мене зрадив і кинув. Не вибрав друга. Найбільше мені шкода, що в мене не стало такого близького друга. Він був найближчою для мене людиною, але друзі не брешуть, не обманюють", - зазначає артистка.

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При цьому вона підкреслила, що не має до Михайла Шаца ніжних почуттів - він став для неї чужою людиною, і це відчуження було її усвідомленим вибором.

"Дійсно, у нас із ним дуже розладналися стосунки. І було багато чого, про що я, звісно, не розповім нікому, після чого я просто перестала йому повністю довіряти. Усе, що б він мені не сказав зараз, - я цьому вже не вірю, тому що брехні було занадто багато за ці роки. А навіщо мені така людина? Не потрібна", - каже Тетяна Лазарєва.

Хто така Тетяна Лазарєва?

Тетяна Лазарєва - російська акторка, комік, телеведуча. Відома завдяки комедійному серіалу "33 квадратні метри" і шоу "Хороші жарти", яке вела разом із Михайлом Шацем і Олександром Пушним. 24 лютого 2022 року перебувала в Києві, і початок повномасштабної війни бачила на власні очі. Відкрито висловлює антивоєнну позицію і критикує уряд країни-окупанта. Займається благодійністю на користь українців. У липні 2022 року була внесена Мін'юстом рф до списку іноземних агентів.

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