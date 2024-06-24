73-річна сестра Чарльза III потрапила до лікарні зі струсом мозку

Принцесу Анну з травмами госпіталізували в терміновому порядку з її заміської резиденції.

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Принцеса Анна потрапила до лікарні - подробиці госпіталізації / колаж: Главред, фото: instagram.com/theroyalfamily, ua.depositphotos.com

Королівська принцеса Анна, молодша сестра короля Чарльза III, була однією з тих, хто взяв на себе частину королівських обов'язків монарха і його невістки, принцеси Кетрін Уельської, на час їхньої хвороби. Але зараз Анні, схоже, і самій доведеться на деякий час піти в тінь.

Увечері 23 червня 73-річну принцесу доправили в лікарню Саутмід, Брістоль, із травмами і струсом мозку. У Гаткомб парку, її заміській резиденції, з Анною стався "інцидент".

Про це виданню Daily Mail повідомив представник Букінгемського палацу. Він підтвердив госпіталізацію і наголосив, що життю принцеси Анни нічого не загрожує - пильне спостереження лікарів і своєчасно надана медична допомога не залишають сумнівів у тому, що вона швидко повернеться у форму. Проте справи на найближчий тиждень принцеса все ж таки скасувала за порадою медиків.

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"Її Королівська Високість залишається в лікарні Саутмід, Брістоль. Госпіталізація - запобіжний захід для спостереження за її станом. Очікується, що вона швидко одужає повністю. Король обізнаний про всі події і разом з усією королівською родиною бажає принцесі якнайшвидшого одужання", - повідомив королівський прес-секретар.

Хто така принцеса Анна? Королівська принцеса Анна - молодша сестра короля Великої Британії Чарльза III і єдина донька королеви Єлизавети II. 17-а в черзі престолонаслідування (на момент народження була третьою). У зв'язку з королівськими обов'язками принцеса Анна є патроном понад 300 благодійних організацій, а свою діяльність розвиває в галузях захисту прав дітей, розвитку науки і спорту, в питаннях потреб людей з інвалідністю. Також у сфері її інтересів охорона здоров'я в країнах, що розвиваються.

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