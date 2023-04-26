Була коханкою Зеленського і "вижила" з України Лорак: росЗМІ видали смачну маячню про Кароль

Російські пропагандисти з НТВ придумали нову маячню про українського президента Володимира Зеленського та його "коханку" – співачку Тіну Кароль.

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Володимир Зеленський і Тіна Кароль / Колаж фото УНІАН

У країні-агресорі РФ пропагандисти з телеканалу НТВ озвучили відмінну маячню про українського президента Володимира Зеленського та українську попспівачку Тіні Кароль. Таке "розслідування" опубліковано на сайті цього пропагандистського медіаресурсу.

Пропагандисти, посилаючись на постійні закордонні відрядження першої леді України Олени Зеленської, зробили дивний висновок ‒ мовляв, у президента України є коханка. І це нібито саме Тіна Кароль. Причому росіяни навіть не приховують, що свій сюжет побудували на плітках.

Кароль також звинуватили в тому, що вона нібито зривала концерти скандально відомої співачки Ані Лорак і попвиконавиці Світлани Лободи. Причому нібито Кароль особисто проплачували мітинги протесту перед концертами артисток ‒ нібито для того, щоб "вижити конкуренток" з України.

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Нагадаємо, раніше Тіна Кароль придбала квартиру на Івано-Франківщині для родини 9-річного Єгора, який вів щоденник, перебуваючи з рідними в окупованому та зруйнованому Маріуполі.

До того Тіна Кароль в день свого весілля і вінчання з чоловіком і продюсером Євгеном Огіром (трагічно рано померлим) показала на своїй сторінці в Instagram зворушливий кадр з сімейного архіву.

Дивіться відео інтерв'ю з Тіною Кароль:

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