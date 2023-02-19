Тіна Кароль прийшла на Берлінале на прем'єру документалки Шона Пенна про війну в Україні

На Берлінале пройшла прем'єра документального фільму Шона Пенна і Аарона Кауфмана про війну РФ проти України - Superpower ('Суперсила').

Шон Пенн и Тина Кароль / Колаж Фото Instagram і ua.depositphotos.com

Відома українська попспівачка Тіна Кароль на 73-му Берлінському кінофестивалі (Берлінале) прийшла на прем'єру документального фільму оскароносного актора/режисера Шона Пенна і Аарона Кауфмана про війну Росії проти України під назвою Superpower ("Суперсила"). Про це співачка розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Пісня Кароль Kolomyika стала саундтреком до фільму. Кінокартину в залі Берлінале-2023, де зібралося понад дві тисячі людей, зустріли тривалими гучними оваціями. Зокрема, її прийшли подивитися виконавчий директор кінофестивалю Маріетт Ріссенбік, німецький актор і активіст Клеменс Шик.

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Як каже співрежисер фільму Аарон Кауфман, головний посил фільму-пояснити світовій громадськості необхідність допомагати Україні всіма можливими способами.

"Я не думаю, що хтось із нас дійсно розумів, що таке Україна. Потім ми провели там багато часу, і ми полюбили людей, ми полюбили країну, Ми теж полюбили цей ідеалізм", − сказав він після показу.

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль придбала квартиру на Івано-Франківщині для родини 9-річного Єгора, який вів щоденник, перебуваючи з рідними в окупованому та зруйнованому Маріуполі.

До того Тіна Кароль в день свого весілля і вінчання з чоловіком і продюсером Євгеном Огіром (трагічно рано померлим) показала на своїй сторінці в Instagram зворушливий кадр з сімейного архіву.

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