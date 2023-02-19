Тіна Кароль прийшла на Берлінале на прем'єру документалки Шона Пенна про війну в Україні

Відома українська попспівачка Тіна Кароль на 73-му Берлінському кінофестивалі (Берлінале) прийшла на прем'єру документального фільму оскароносного актора/режисера Шона Пенна і Аарона Кауфмана про війну Росії проти України під назвою Superpower ("Суперсила"). Про це співачка розповіла на своїй сторінці в Instagram.
Пісня Кароль Kolomyika стала саундтреком до фільму. Кінокартину в залі Берлінале-2023, де зібралося понад дві тисячі людей, зустріли тривалими гучними оваціями. Зокрема, її прийшли подивитися виконавчий директор кінофестивалю Маріетт Ріссенбік, німецький актор і активіст Клеменс Шик.
Як каже співрежисер фільму Аарон Кауфман, головний посил фільму-пояснити світовій громадськості необхідність допомагати Україні всіма можливими способами.
"Я не думаю, що хтось із нас дійсно розумів, що таке Україна. Потім ми провели там багато часу, і ми полюбили людей, ми полюбили країну, Ми теж полюбили цей ідеалізм", − сказав він після показу.
Нагадаємо, раніше Тіна Кароль придбала квартиру на Івано-Франківщині для родини 9-річного Єгора, який вів щоденник, перебуваючи з рідними в окупованому та зруйнованому Маріуполі.
До того Тіна Кароль в день свого весілля і вінчання з чоловіком і продюсером Євгеном Огіром (трагічно рано померлим) показала на своїй сторінці в Instagram зворушливий кадр з сімейного архіву.
Інші новини:
- "Старий людожер!": Тіна Кароль рознесла Путіна прокльонами
- Складно триматися: Кароль поділилася секретом молодості і стрункості
- Кароль показала рідкісні фото з дорослим сином