"Росія заслуговує саме такої творчості": співаюча Волочкова стала посміховиськом в мережі

Співаюча Волочкова стала посміховиськом в мережі / скріншот з відео

Російська балерина Анастасія Волочкова вирішила продемонструвати свій ще один "талант". Вона готується до гастролей по Росії.

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала відео, на якому співає.

"Нижегородська область і Нижній Новгород! Чекайте мене з творчими вечорами і нашим дуетом з Олегом Пікуновим! Моя нова любов", - написала Анастасія в підписі до відео.

Відверто кажучи, співачка з балерини вийшла так собі, що і не могли не побачити користувачі Мережі в коментарях під постом Волочкової.

"Нижній, тримайся! Ой, як скоро твої майданчики не вмістять натовпи фанатів дуету. Це буде круто. Такого ти ще не бачив!", "Ні, краще давайте Кармен вашу фірмову! Не треба співати, ну не ваше це! Не треба!!!", "Куди котиться Нижегородська область, якщо це до вас прийде і ви це чекаєте!?", "Вважаю, Росія заслуговує саме такої творчості", - писали під відео Волочкової.

Раніше російська балерина Анастасія Волочкова і актор Микита Джигурда з'явилися на публіці разом. Балерина повідомила, що стала секундантом Микити Джигурди, але її зовнішній вигляд підняли на сміх її ж підписники.

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