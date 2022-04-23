УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

"Буде до віку стояти праведне місто Марії ": Океан Ельзи присвятив пісню Маріуполю і його захисникам

23 квітня 2022, 04:15

Пронизливі слова композиції чіпають до глибини душі.

false
Океан Ельзи - місто Марії: музиканти присвятили пісню Маріуполю / instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Український гурт Океан Ельзи разом зі своїм незмінним лідером Святославом Вакарчуком випустили Місто Марії - пісню-молитву, пісню-гімн, присвячену місту Маріуполю та його захисникам.

Композиція була записана буквально за один день, а вже на наступний - 22 квітня, з'явилася на офіційному YouTube-каналі групи. Менше ніж за два дні пісню про блокадне місто-героя прослухали сотні тисяч людей.

"Ні, корабельні гармати не розібють мою мрію. Віру ніколи не зрадить серце моє. Буде до віку стояти праведне місто Марії, доки над гордим Азовом сонце встає", - так звучить приспів пісні.

І всі українці в кожному куточку земної кулі щиро сподіваються, що ці слова стануть пророчими - місто стоятиме вічно, прекрасне і незламне, як ніколи.

Пісня швидко знайшла відгук у серцях людей. У коментарях Океан Ельзи дякують за потужні слова та мелодію, яка залишає в душі кожного слід. Також висловлюють вдячність і гордість за українських військових, які практично два місяці стримують ворожі війська:

"Слава героям! Слава героїчним захисникам Маріуполя! Маріуполь - це Україна! Перемога, перемога!"

"Все буде Україна. Слава захисникам Маріуполя, Смерть ворогам!"

"Непереможні, нескорені воїни Азову, прикордонники, морпіхи, всі захисники Маріуполя - це найкращі серед нас. Ми безмежно пишаємось, безмежно!!! вдячні за ваш щоденний подвиг. Сподіваємось і віримо, що скоро побачимо вас живими, і разом відсвяткуємо нашу перемогу. Ніколи не забудемо те, що ви зробили для України, заради України, в ім'я нашої свободи. Слава Україні та нашим Героям!"

"Повторюю й повторюю ... Пресвята Діво Марія, допоможи захисникам Маріуполя, вбережи. Дякую, Святослав Вакарчук, ви завжди влучно відтворюєте почуття кожного українця у своїх піснях"

"Слава та безмежна шана захисникам Маріуполя! Ви сталеві люди!"

"Слава воїнам України! Слава захисникам Маріуполя! Нашим залізним титанам, найкращим людям країни! Дякую Святославу та Океану Ельзи, дуже сильна пісня".

читайте також"Це залишиться плямою сорому на вашій репутації": лідер Ногу звело! вирішив стати совістю Росії

Раніше екс - соліст групи Время и Стекло Олексій Positiff записав перший сольний трек, в якому "оспівав" російських блогерів. Назвав своє творіння артист лаконічно - "Боже, яке кончене".

Інші новини:

viber
війна в Україні шоу-бізнес Океан Ельзи Океан Ельзи вторгнення Росії військове вторгнення російське вторгнення новини шоу бізнесу війна Росії та України
Реклама
Популярне
Астролог розповіла, коли війна в Україні закінчиться і буде підписаний мирний договірАстролог розповіла, коли війна в Україні закінчиться і буде підписаний мирний договір Великий прибуток і радісні події: названі знаки, яких в травні чекають кардинальні зміни в життіВеликий прибуток і радісні події: названі знаки, яких в травні чекають кардинальні зміни в житті Грошове везіння і великий прибуток: названі знаки, яким пощастить в кінці квітняГрошове везіння і великий прибуток: названі знаки, яким пощастить в кінці квітня 26-річний українець спалював техніку ворога коктейлями Молотова - за це його розстріляли окупанти26-річний українець спалював техніку ворога коктейлями Молотова - за це його розстріляли окупанти Арестович помітив сигнал до закінчення війни на зустрічі Путіна з ШойгуАрестович помітив сигнал до закінчення війни на зустрічі Путіна з Шойгу
Підтримайте Главред

Останні новини

04:15

"Буде до віку стояти праведне місто Марії ": Океан Ельзи присвятив пісню Маріуполю і його захисникам

03:45

4 помилки при виборі одягу, які змушують виглядати старшою за свої роки

03:10

Погода на Великдень різко зміниться: синоптики розповіли про негодуВідео

02:36

Слово "війна" запікують, як мат: Оля Полякова дала інтерв'ю Ксенії СобчакВідео

02:34

Чи зможуть окупанти взяти ЗСУ в кліщі на сході України - військовий експертВідео

Реклама
02:04

Гороскоп на тиждень 25 квітня - 1 травня: Близнюкам - успіх, Стрільцям - зміни в особистому житті

01:31

"Ваш фюрер давно звихнувся!": Невзоров передав полум'яний привіт послідовникам Путіна

00:58

РФ б'є по Україні Калібрами з підводних човнів: у Британії назвали причинуВідео

00:51

Прикмети на 23 квітня: що не можна робити у Велику суботу і як уберегтися від бідиВідео

00:36

Провал в Україні: у британській розвідці розкрили нову тактику РФВідео

00:27

Контрнаступ буде 101%: Арестович розповів про боротьбу за МаріупольВідео

22 квітня, п'ятниця
23:55

Бійцям ЗСУ, які знищили крейсер Москва, подарували "заряджений" маслкар

23:47

"Люди п'ють воду з калюж": Комаров жахнув кадрами з Сєвєродонецька, де окупанти знищують всеВідео

23:32

"Крутіше Чорнобаївки": ЗСУ знищили командний пункт рашистів разом з командирамиВідео

23:30

"Вкрасти унітаз і померти": Зеленський відправив окупантів захистити російськомовних на території РФВідео

23:16

"Це залишиться плямою сорому на вашій репутації": лідер Ногу свело! вирішив стати совістю РосіїВідео

22:55

Помста за Бучу: бійці ЗСУ "покришили" рашистів з бригади вбивць і мародерівВідео

22:54

Росія готується атакувати: астролог попередила українців про небезпеку на ВеликденьВідео

22:32

Страх і жах у Маріуполі: 7-річний Макар, який підірвав роликом Мережу, розповів про пережитеВідео

22:32

Крейсер "Москва" тоне: Акунін попереджає росіян

Реклама
22:16

Україна піде в контрнаступ: Подоляк розповів про другу фазу війниВідео

21:57

"Бункерне щуреня точить зуби": однокурсник Путіна спрогнозував терміни закінчення війниВідео

21:36

В Україну мчить небезпечна штормова погодаВідео

21:35

Величезне поховання: під Маріуполем знайшли нову братську могилу з жертвами окупантів РФВідео

21:28

Росії загрожує дефолт і кредитна блокада – глава одного з найбільших банків РФ

20:57

Загроза ядерного удару: у США попередили про "астрономічну ціну" для РФВідео

20:47

Денис Казанський. "Нам не вигідна ця війна!" На шоу Скабєєвої раптово прозвучала правдаВідеоблоги

20:30

РФ загрожує провал у битві за Донбас: західні ЗМІ назвали несподівану причинуВідео

20:01

У Росії зібралися окупувати частину України і проголосити "Кримський федеральний округ"Відео

19:59

"По-людськи поховати було неможливо": Наталія Могилевська втратила в Маріуполі члена сім'їВідео

19:57

У Міноборони попередили про затяжну війну з РФ і розкрили причинуВідео

19:57

Сонячне затемнення 30 квітня 2022: яких змін чекати всім знакам зодіакуВідео

19:43

Переговори України і Росії: Київ поставив Москві жорсткий ультиматум - ЗМІВідео

19:35

Захід перестав боятися: чому блеф Путіна більше не спрацюєПогляд

19:30

Орки закріпилися під Слов'янськом і лізуть в Попасну, але отримали по зубах на ЗапоріжжіВідео

19:26

Арахамія провів термінові переговори з Мединським: перші подробиціВідео

19:12

Як залучити гроші на Великдень: прості прикмети, які повинен зробити кожен 24 квітняВідео

19:09

Путін - біля телевізора, а Шойгу прикріпили до відео: у МВС вважають, що зустріч може бути монтажемВідео

19:02

На фестивалі у Швейцарії відмовилися від Чайковського через війну в Україні

18:56

Україна не отримає натівських гарантій безпеки: Джонсон розкрив план ЗаходуВідео

Реклама
18:40

"Це не ми, це вони": Гребенщиков ймовірно записав пісню про війну в УкраїніВідео

18:31

Прикмети на 24 квітня: що не можна робити на Великдень і як не потрапити в бідуВідео

18:22

Алігатор догорає в полі: бійці НГУ знищили ударний вертоліт окупантівВідео

18:08

Шойгу загрожує трибунал у Росії, Москва проводить чистки через провал війни проти України - ГУРВідео

18:02

До сліз: Тіна Кароль потужно виконала гімн України у ВенеціїВідео

17:59

Окупанти встановили повний контроль над Олешками та захопили ще дві ОТГВідео

17:45

"Хотіли просто обійнятися і тримали": Горбунов ледь стримав сльози, розповідаючи про дітей-біженців

17:45

Агресор-імпотент, або Росія відчайдушно хоче, але фатально не можеПогляд

17:25

Війна в Україні може затягнутися на 1,5 роки: Джонсон дав страшливий прогнозВідео

16:56

РФ готує нові вогневі удари: у Міноборони назвали головні напрямкиВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти