"Буде до віку стояти праведне місто Марії ": Океан Ельзи присвятив пісню Маріуполю і його захисникам

Океан Ельзи - місто Марії: музиканти присвятили пісню Маріуполю / instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Український гурт Океан Ельзи разом зі своїм незмінним лідером Святославом Вакарчуком випустили Місто Марії - пісню-молитву, пісню-гімн, присвячену місту Маріуполю та його захисникам.

Композиція була записана буквально за один день, а вже на наступний - 22 квітня, з'явилася на офіційному YouTube-каналі групи. Менше ніж за два дні пісню про блокадне місто-героя прослухали сотні тисяч людей.

"Ні, корабельні гармати не розібють мою мрію. Віру ніколи не зрадить серце моє. Буде до віку стояти праведне місто Марії, доки над гордим Азовом сонце встає", - так звучить приспів пісні.

І всі українці в кожному куточку земної кулі щиро сподіваються, що ці слова стануть пророчими - місто стоятиме вічно, прекрасне і незламне, як ніколи.

Пісня швидко знайшла відгук у серцях людей. У коментарях Океан Ельзи дякують за потужні слова та мелодію, яка залишає в душі кожного слід. Також висловлюють вдячність і гордість за українських військових, які практично два місяці стримують ворожі війська:

"Слава героям! Слава героїчним захисникам Маріуполя! Маріуполь - це Україна! Перемога, перемога!"

"Все буде Україна. Слава захисникам Маріуполя, Смерть ворогам!"

"Непереможні, нескорені воїни Азову, прикордонники, морпіхи, всі захисники Маріуполя - це найкращі серед нас. Ми безмежно пишаємось, безмежно!!! вдячні за ваш щоденний подвиг. Сподіваємось і віримо, що скоро побачимо вас живими, і разом відсвяткуємо нашу перемогу. Ніколи не забудемо те, що ви зробили для України, заради України, в ім'я нашої свободи. Слава Україні та нашим Героям!"

"Повторюю й повторюю ... Пресвята Діво Марія, допоможи захисникам Маріуполя, вбережи. Дякую, Святослав Вакарчук, ви завжди влучно відтворюєте почуття кожного українця у своїх піснях"

"Слава та безмежна шана захисникам Маріуполя! Ви сталеві люди!"

"Слава воїнам України! Слава захисникам Маріуполя! Нашим залізним титанам, найкращим людям країни! Дякую Святославу та Океану Ельзи, дуже сильна пісня".

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