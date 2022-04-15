Вакарчук емоційно виступив на руїнах Харкова і показав дивовижну знахідку / скріншот

Український музикант, лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук вдруге за час війни побував у Харкові. Він виконав пісню "Обійми мене" в зруйнованому Палаці праці.

Крім того, співак показав на особистій сторінці в Facebook свою знахідку в Харкові – під завалами він виявив диск з альбомом своєї групи

"Харків. Під завалами будинку був знайдений альбом "Суперсиметрія" – втомлений і Нескорений", - написав Вакарчук про свою знахідку.

Артист записав звернення в оточенні харківських рятувальників. Він подякував їм, а також рятувальникам ДСНС України за роботу, яку вони роблять для всієї країни.

читайте також"Діткам довелося ампутувати ніжки": Вакарчук побував у лікарні, де рятують людей з Маріуполя"Дорогі українці, зараз ми в Харкові і Палац Праці поранений, але і як весь Харків він живий. Він продовжує дивитися в майбутнє і разом з Україною йде до перемоги. Спасибі Харківському ДСНС і всім дснсникам України за ту величезну роботу, яку Ви робите. Ми тут побули годину і займалися музикою, а коли закінчиться війна, ми всі повернемося до своїх справ, об'єднаємося з сім'ями і відбудуємо Україну. А поки Разом до перемоги", - сказав Вакарчук.

Нагадаємо, Святослав Вакарчук жорстко розкритикував росіян, які вважають, що "не винні" у вторгненні Росії в Україну.

На своїй сторінці Instagram лідер групи" Океан Ельзи " розповів, що останнім часом до нього часто звертаються журналісти з Росії, щоб дізнатися його думку про те, що відбувається. Проте артист вважає - йому нічого їм сказати.

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