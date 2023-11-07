Бред Пітт підтвердив роман із молодшою за нього на 30 років жінкою

Голлівудська зірка Бред Пітт і фітнес-тренер Інес де Рамон з'явились на гала-концерті та підтвердили свій роман.

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Бред Пітт з'явився на заході з новою обраницею / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com inesdrmn

На публічному заході в Лос-Анджелесі відомий голлівудський актор Бред Пітт вперше офіційно підтвердив свій роман з фітнес-тренером Інес де Рамон, яка на 30 років молодшою за актора. Про це повідомило видання People.

На щорічному гала-концерті Art+Film LACMA, що відбувся у Лос-Анджелесі, Пітт з'явився разом з новою обраницею. 59-річний Пітт і 32-річна де Рамон не позували разом перед камерами, але ставлення один до одного на заході вказувало на глибокі почуття між ними.

"Вони виглядали шалено закоханими. Бред Пітт та Інес де Рамон нескінченно сміялися і жартували, спілкуючись із присутніми. Здається, вони чудово провели час", - прокоментував пару інсайдер, який був присутній на події. відео дня

Хоча стосунки актора та його нової обраниці почали обговорювати ще минулого року, пара приховувала свій роман. Подейкують, що Пітт вже познайомив свою обраницю з дітьми. Поки що Бред та Інес не коментували свої стосунки.

Що відомо про Інес де Рамон

Відомо, що Інес де Рамон 32 роки. Вона займається дизайном ювелірних виробів та цікавиться фітнесом і нутриціологією. Жінка активно ділиться своїми знаннями в цій галузі з численними відомими особистостями та заможними жінками.

Інес закінчила елітну американську школу і отримала ступінь бакалавра у галузі бізнес-адміністрування в Женевському університеті. Проте з часом вона кардинально змінила свою діяльність і зробила вибір на користь ювелірного дизайну.

Раніше Інес де Рамон перебувала у шлюбі з зіркою серіалу "Щоденники вампіра" Полом Веслі.

Як розпочався роман пари

Влітку 2022 року у закордонних ЗМІ почали з'являтися з чутки про новий роман актора Бреда Пітта. За словами інсайдерів, настрій та стан актора Бреда Пітта підтверджував можливу правдивість цих чуток.

"Він зараз насолоджується життям у повному обсязі," - повідомляли джерела, близькі до Пітта, таблоїдам.

В той час, журнал People не розкривав ім'я нової співробітниці актора, проте вказував на його відчуття щастя та великого задоволення поруч з невідомою жінкою.

У листопаді 2022 року Бред Пітт та Інес де Рамон з’явилися разом на концерті U2 у Лос-Анджелесі, де вперше стали об'єктом розмов як пара.

Нагадаємо, легендарні голлівудські актори Бред Пітт і Анджеліна Джолі завершили судовий процес щодо розлучення. Тяжкі судові баталії між експодружжям тривали сім років.

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