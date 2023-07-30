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Інсайдер розкрив подробиці роману Бреда Пітта та молодої коханки

Анна Підгорна
30 липня 2023, 19:11 оновлено 30 липня, 19:11
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Як відзначають ті, хто бачив Пітта і де Рамон разом, в парі панує просто божевільне притяжіння.
Бред Пітт
Бред Пітт та Інес де Рамон зберегли романтичні стосунки / ua.depositphotos.com

У грудні 2022 року в ЗМІ стали з'являтися перші чутки про те, що голлівудський красень Бред Пітт закрутив пристрасний роман з дівчиною вдвічі молодшою за нього - фітнес-тренером та колишньою дружиною актора Пола Уеслі Інес де Рамон.

З тих пір пара активно миготить в світських хроніках. Інформація про них ходить різна, але лише в одному сходяться всі інформатори - вони шалено закохані та будують спільні плани на майбутнє.

Так видання People цитує інсайдера, який з упевненістю заявляє: Пітт і його обраниця цього літа навіть успішно подолали випробування відносинами на відстані. Останнім часом у актора був завантажений графік у зв'язку зі зйомками фільму про Формулу-1. Проте кожну вільну хвилину від прагнув до Інес.

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Разом їх кілька разів помічали відпочиваючими в маєтку Château Miraval, за право володіння яким Бред все ще судиться з Анджеліною Джолі. Також актор з подругою відвідали безліч інших популярних європейських туристичних місць.

"Цього літа вони проводили багато часу разом, тому що вони дійсно насолоджувалися компанією один одного і дуже кохають один одного. Це видно кожному, хто бачить їх разом", - стверджує інсайдер.

Раніше українська співачка Тоня Матвієнко відверто заговорила про першого чоловіка, ім'я та особистість якого вона так ретельно приховує. Артистка розповіла, як складаються стосунки між ними зараз.

Також Христина, дружина Григорія Решетника, розповіла про швидку появу дівчинки в їхній родині - коли вони тільки створили сім'ю, подружжя мріяло про чотирьох дітей. Зараз у пари три хлопчики.

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