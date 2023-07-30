Інсайдер розкрив подробиці роману Бреда Пітта та молодої коханки

Як відзначають ті, хто бачив Пітта і де Рамон разом, в парі панує просто божевільне притяжіння.

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Бред Пітт та Інес де Рамон зберегли романтичні стосунки / ua.depositphotos.com

У грудні 2022 року в ЗМІ стали з'являтися перші чутки про те, що голлівудський красень Бред Пітт закрутив пристрасний роман з дівчиною вдвічі молодшою за нього - фітнес-тренером та колишньою дружиною актора Пола Уеслі Інес де Рамон.

З тих пір пара активно миготить в світських хроніках. Інформація про них ходить різна, але лише в одному сходяться всі інформатори - вони шалено закохані та будують спільні плани на майбутнє.

Так видання People цитує інсайдера, який з упевненістю заявляє: Пітт і його обраниця цього літа навіть успішно подолали випробування відносинами на відстані. Останнім часом у актора був завантажений графік у зв'язку зі зйомками фільму про Формулу-1. Проте кожну вільну хвилину від прагнув до Інес.

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Разом їх кілька разів помічали відпочиваючими в маєтку Château Miraval, за право володіння яким Бред все ще судиться з Анджеліною Джолі. Також актор з подругою відвідали безліч інших популярних європейських туристичних місць.

"Цього літа вони проводили багато часу разом, тому що вони дійсно насолоджувалися компанією один одного і дуже кохають один одного. Це видно кожному, хто бачить їх разом", - стверджує інсайдер.

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