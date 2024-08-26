Лопес зробила перший крок: стала відома причина розлучення співачки з Аффлеком

Місіс Аффлек йде в небуття, а Джей Ло повертається в стрій.

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Розлучення Лопес і Аффлека - чому розійшлися Бен Аффлек і Джей Ло / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

20 серпня чутки про те, що Дженніфер Лопес і Бен Аффлек розійшлися після двох років у шлюбі, підтвердилися. Документи про розлучення до Вищого суду округу Лос-Анджелес подала сама співачка.

Видання People розкрило подробиці документа. Так Джей Ло після розлучення відмовиться від прізвища тепер уже майже колишнього чоловіка, і повернеться до свого дівочого.

Крім того артистка ініціювала процес поділу спільно нажитого за два роки майна. Лопес і Аффлек не укладали 2022 року шлюбного контракту, тому їхні активи за останні два роки стануть об'єктом судових дебатів під час розлучення. Тим часом співачка не вимагає від чоловіка аліментів та не очікує того ж від нього.

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До слова, серед ймовірних причин зоряного розставання таблоїди, які дізналися про крах шлюбу Аффлек і Лопес ще у квітні 2024 року, називали і спалахи гніву актора, і надмірну відвертість співачки щодо деталей сімейного життя з чоловіком. Хто виявився правий - залишається загадкою: у заяві про розлучення Джей Ло вказала причиною "непримиренні розбіжності".

Хто така Дженніфер Лопес Дженніфер Лопес - американська акторка, співачка, танцівниця, модельєр, продюсер і бізнесвумен. Вперше здобула популярність 1991 року як танцівниця трупи Fly Girl у телешоу In Living Color. Лопес - одна з найуспішніших співачок свого покоління, високооплачувана акторка й талановита бізнесвумен, яка зуміла створити модний бренд J. Lo; крім того, вона одна з найбагатших жінок світового шоу-бізнесу та одна з найвпливовіших персон, які розмовляють іспанською мовою. У середині минулого року вона знову почала зустрічатися зі своїм колишнім коханим Беном Аффлеком. А офіційне возз'єднання відсвяткували великою фотосесією на яхті українського комерсанта Ріната Ахметова, яку той іноді здає в оренду.

Хто такий Бен Аффлек? Бен Аффлек - американський актор, режисер і продюсер. Володар численних кінонагород: трьох "Золотих Глобусів", двох "Оскарів", двох "SAG Awards", двох "BAFTA" тощо. Також має чотири "Золоті малини". Знявся у понад вісімдесяти фільмах, зрежисирував 35.

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