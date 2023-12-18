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Блогершу Квіткову визнали винною у резонансній ДТП

Олена Кюпелі
18 грудня 2023, 13:05
Сама блогерка відреагувала на рішення суду щодо резонансної ДТП.
Даша Квіткова ДТП
Даша Квіткова винна в резонансному ДТП / Колаж Главред, фото скріншот з відео

Українська блогерка і колишня дружина Микити Добриніна Даша Квіткова, яка влітку скоїла лакшері-ДТП на орендованому Лексусі, була визнана винною.

Про це повідомив блогер Богдан Беспалов на своїй сторінці в Телеграм.

За інформацією Беспалова, 15 грудня 2023 року відбулося судове засідання, згідно з яким Дашу Квіткову визнали винною у ДТП.

відео дня

Повідомляється, що також вона повинна виплатити компенсацію постраждалим власникам елітних автомобілів.

За словами Беспалова, Квіткова приховує рішення суду, тому що "боїться очорнити образ ідеальної блогерки".

"Мабуть, Даша мовчить, тому що це йде в розріз її ідеального образу, який зовсім неідеальний. Зараз буде виправдовуватися, що подасть апеляцію і бла-бла-бла. Рішення суду ставить жирну крапку на бездоганному образі блогерки. Ніхто не застрахований від ДТП. Це страшно. Але не потрібно брехати і будувати вигідний образ, щоб вийти сухою з води. Не вийшло", - написав Беспалов у своєму Telegram-каналі.

Сама квіткова відреагувала на численні повідомлення, що стосуються суду.

Квіткова відреагувала на рішення суду
Квіткова відреагувала на рішення суду / скріншот Instagram / kvittkova

Нагадаємо, у Києві, 27 серпня, у Святошинському районі сталася аварія за участю чотирьох елітних автомобілів. За кермом одного з них перебувала відома блогерка Даша Квіткова.

Відзначимо, раніше потерпіла в цьому ДТП - Лілія Адаменко, яка перебувала в автомобілі Тесла, який також був учасником ДТП, розповіла деякі подробиці.

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новини шоу бізнесу Даша Квіткова
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