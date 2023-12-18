Блогершу Квіткову визнали винною у резонансній ДТП

Українська блогерка і колишня дружина Микити Добриніна Даша Квіткова, яка влітку скоїла лакшері-ДТП на орендованому Лексусі, була визнана винною.
Про це повідомив блогер Богдан Беспалов на своїй сторінці в Телеграм.
За інформацією Беспалова, 15 грудня 2023 року відбулося судове засідання, згідно з яким Дашу Квіткову визнали винною у ДТП.
Повідомляється, що також вона повинна виплатити компенсацію постраждалим власникам елітних автомобілів.
За словами Беспалова, Квіткова приховує рішення суду, тому що "боїться очорнити образ ідеальної блогерки".
"Мабуть, Даша мовчить, тому що це йде в розріз її ідеального образу, який зовсім неідеальний. Зараз буде виправдовуватися, що подасть апеляцію і бла-бла-бла. Рішення суду ставить жирну крапку на бездоганному образі блогерки. Ніхто не застрахований від ДТП. Це страшно. Але не потрібно брехати і будувати вигідний образ, щоб вийти сухою з води. Не вийшло", - написав Беспалов у своєму Telegram-каналі.
Сама квіткова відреагувала на численні повідомлення, що стосуються суду.
Нагадаємо, у Києві, 27 серпня, у Святошинському районі сталася аварія за участю чотирьох елітних автомобілів. За кермом одного з них перебувала відома блогерка Даша Квіткова.
Відзначимо, раніше потерпіла в цьому ДТП - Лілія Адаменко, яка перебувала в автомобілі Тесла, який також був учасником ДТП, розповіла деякі подробиці.
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