УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

"В надійних руках": 20-річна блогерка Верба засвітила нового бойфренда

Юлія Куришко
16 липня 2023, 16:48 оновлено 16 липня, 16:53
100
Франківська блогерка-мільйонниця показала нового хлопця.
'В надійних руках': 20-річна блогерка Верба засвітила нового бойфренда
20-річна блогерка Верба показала свого нового бойфренда / колаж: Главред, фото: instagram/verbaaa.verbaaa

Українська блогерка-мільйонниця із Івано-Франківська Юлія Вербинець розкрила свої нові стосунки.

Блогерка, відома в Instagram як Верба, розпочала нові стосунки та вже виклала свого нового обранця у соцмережу. Юля опублікувала фото, на яких була в обіймах коханого. Разом вони побували на святкуванні дня народження сина подруги Юлії.

'В надійних руках': 20-річна блогерка Верба засвітила нового бойфренда
Прикарпатська блогерка показала свого хлопця / фото: instagram/verbaaa.verbaaa

"У надійних руках", - підписала серію знімків блогерка.

відео дня

Щоправда, обличчя обранця Юлія поки не квапиться показувати. Варто додати, що декілька років Юлія Верба зустрічалася з блогером Денисом Притулою. У травні цього року блогерка повідомила, що вони з бойфрендом більше не разом.

Верба потрапила у скандал

Нагадаємо, що блогерка Верба похвалилася новою машиною за 10 млн грн. У Мережі почався скандал, адже підписників Юлії обурило, що дівчина купує такі дорогі машини і нічого не публікує про війну в Україні.

Блогерка, яка хвалилася новим Мерседесом, борзо нахамила підписникам. Молода блондинка борзо відповіла своїм підписникам, не рахуючи, що така покупка під час війни і тим більше публічні хвастощі, є неприпустимим. Молодій блондинці абсолютно байдуже, що думають про неї та її покупку.

Більше цікавих новин:

блогери новини шоу бізнесу
Реклама

Головне за день

Атака на Севастополь була успішною: в розвідці розповіли, в чому її унікальність

Атака на Севастополь була успішною: в розвідці розповіли, в чому її унікальність

16:58 Україна
Ситуація загострилася: ЗСУ вступили в запеклий бій з окупантами

Ситуація загострилася: ЗСУ вступили в запеклий бій з окупантами

15:46 Україна
"Ми не застосовували касетні боєприпаси": Путін зганьбився заявою і погрожує Україні

"Ми не застосовували касетні боєприпаси": Путін зганьбився заявою і погрожує Україні

13:34 Світ
Всі головні новини

Останні новини

16:58

Атака на Севастополь була успішною: в розвідці розповіли, в чому її унікальність

16:54

"Потрібно готуватися зараз": українців чекає зима без світла і тепла - прогноз

16:48

"В надійних руках": 20-річна блогерка Верба засвітила нового бойфренда

16:21

Як за 10 хвилин зробити авокадо стиглим та м'яким: вас здивує цей простий фокус

15:58

Жінки, які мають сильний характер: названі 4 найуспішніших жіночих імен

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

15:51

"Його дуже бояться": Усик розповів, хто з боксерів найсильніше лякає суперників

15:46

Ситуація загострилася: ЗСУ вступили в запеклий бій з окупантами

15:34

"Поводяться героїчно": Путін наважився зробити заяву про потужний контрнаступ ЗСУ

15:31

"Пригожин вже убитий": колишній співробітник КДБ висунув несподівану версію

Реклама
15:08

Притягують щастя та успіх: 5 знаків зодіаку, які приречені на везіння

15:01

"Закодуватися надійніше буде": Волочкова заявила, що кидає пити

14:32

Нові розбірки у Шойгу: десантники РФ погрожують бунтом і дезертирством з фронту

14:16

"Як лялька": 50-річна перша леді Південної Кореї показала модний хіт 2023 року у КиєвіФото

13:58

Мобілізація в Україні: що і для яких українців зміниться з 1 серпня

13:34

"Ми не застосовували касетні боєприпаси": Путін зганьбився заявою і погрожує УкраїніВідео

13:30

ЗСУ проломили оборону РФ на півдні і просунулися вперед на двох напрямках

13:22

Принесуть розлуку та зраду: що категорично не можна дарувати чоловікам

13:15

Легендарна співачка назвала" кровний гріх " Таїсії Повалій перед українцями

13:06

Навіщо 18 липня під поріг будинку потрібно покласти папірець: прикмети і що не можна робити

12:55

Коли чекати бунту в РосіїПогляд

Реклама
12:52

"Не просто помінялися": Дантес висловився про весілля Дорофєєвої і Кацуріна

12:47

ЗСУ знищили підполковника окупантів – комбата морпіхів РФ

12:20

"Щось відбувається серйозне": до Маріуполя "прилетіли" ракети Storm Shadow

12:10

Місяць тому заручився з дівчиною: у боях загинув 22-річний воїн ЗСУ з Рівного

11:51

Величезна колона "вагнерівців" прибула до Білорусі: в Україні попередили про загрозу

11:50

"Нічого не вийде": Маск зганьбився заявою щодо касетних бомб для ЗСУ

11:27

Салат Чайка, який побив всі рекорди: забутий рецепт з СРСР

11:21

У Луганську потужна "бавовна" : над містом стовпи чорного диму

10:54

Частину "пригожинців" Кремль відправить до Африки - британська розвідка

10:47

Володимир Дантес відверто зізнався, чому не йде воювати на фронт

10:47

ЗСУ зможуть бити касетними бомбами по Криму: експерт назвав головну умову

10:29

Фінансовий гороскоп на тиждень з 17 по 23 липня: щасливчиків всього 5

10:29

Рекордна спека мчить до України: синоптик оголосив про нове небезпечне явище в країні

10:08

Астаф'єва розпекла Потапа за скандальний трек про волонтерів

09:55

Гороскоп на завтра 17 липня 2023: Ракам допоможе Овен, Леви - побалуйте себе

09:47

Як кішка прогнозує погоду: народні прикмети, на які варто звернути увагу

09:41

Потужні вибухи і стрілянина: у Севастополі поскаржилися на атаку безпілотниківВідео

09:25

Українські воїни "закобзонили" російського полковника-комбрига

08:49

ЗСУ з новою тактикою звільнили території на Бахмутському напрямку — ISW

08:33

"Вони нам не потрібні": у Зеленського прокоментували "покущення" на Собчак і Симоньян

Реклама
07:49

Мінні поля - найбільша перешкода для контрнаступу - Залужний

06:20

Пару слів про потенціал Південної Кореї в питаннях ВПКПогляд

05:38

З днем бухгалтера - яскраві привітання, щоб сходився дебет з кредитом

05:00

Вибухова головоломка: у вас високий рівень IQ, якщо ви можете помітити слово "парк"

04:30

Що робити, якщо на ділянці росте мох: поради, які допоможуть дачникам

04:00

Церковне і не тільки: яке сьогодні свято і у кого День ангела 16 липня

03:30

Російський політтехнолог спрогнозував, як довго Путін утримає владуВідео

02:50

"Це може статися в серпні": Світан розкрив сценарії звільнення Криму

02:02

Що буде, якщо в бачок унітазу залити оцет - люди так роблять регулярно

01:35

Чи можна сушити сливу з кісточкою: 3 способи приготування чорносливу вдома

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти