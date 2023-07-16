'В надійних руках': 20-річна блогерка Верба засвітила нового бойфренда

Франківська блогерка-мільйонниця показала нового хлопця.

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20-річна блогерка Верба показала свого нового бойфренда / колаж: Главред, фото: instagram/verbaaa.verbaaa

Українська блогерка-мільйонниця із Івано-Франківська Юлія Вербинець розкрила свої нові стосунки.

Блогерка, відома в Instagram як Верба, розпочала нові стосунки та вже виклала свого нового обранця у соцмережу. Юля опублікувала фото, на яких була в обіймах коханого. Разом вони побували на святкуванні дня народження сина подруги Юлії.

Прикарпатська блогерка показала свого хлопця / фото: instagram/verbaaa.verbaaa

"У надійних руках", - підписала серію знімків блогерка.

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Щоправда, обличчя обранця Юлія поки не квапиться показувати. Варто додати, що декілька років Юлія Верба зустрічалася з блогером Денисом Притулою. У травні цього року блогерка повідомила, що вони з бойфрендом більше не разом.

Верба потрапила у скандал

Нагадаємо, що блогерка Верба похвалилася новою машиною за 10 млн грн. У Мережі почався скандал, адже підписників Юлії обурило, що дівчина купує такі дорогі машини і нічого не публікує про війну в Україні.

Блогерка, яка хвалилася новим Мерседесом, борзо нахамила підписникам. Молода блондинка борзо відповіла своїм підписникам, не рахуючи, що така покупка під час війни і тим більше публічні хвастощі, є неприпустимим. Молодій блондинці абсолютно байдуже, що думають про неї та її покупку.

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