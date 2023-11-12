Білик переспівала українською хіт, присвячений воїну-танцюристу Дікусару

Легендарна українська попспівачка і авторка пісень Ірина Білик записала українську версію свого хіта з 2000-х "Ми будемо разом " - присвяченого її тодішньому коханому, відомому танцюристу-хореографу Дмитру Дікусару. Зараз він бореться в лавах ЗСУ з російськими окупантами.
Оновлену версію старого хіта артистка заспівала на одному зі своїх недавніх концертів.
Тепер Білик співає такі рядки: "Розквітає ніч, зоряне панно / і стихають кроки за моїм вікном / Віру у добро вже не зупинити / я ловлю твої бажання / кожну мить / ми будемо разом, я знаю / Таких як я - не буває / Таких як ти – не втрачають / ми будемо разом, я знаю!".
До слова, вже після повномасштабного вторгнення РФ в Україну співачка зізнавалася, що дуже пишається тим, що Дікусар мпополнив ряди ЗСУ і відправився на фронт.
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Нагадаємо, раніше українська ведуча і громадська діячка Маша Єфросиніна розповіла, за що вибачається перед своїм чоловіком Тимуром Хромаєвим, який зараз на фронті.
Також українська актриса Ксенія Мішина перенесла першу в своєму житті операцію. Хірургічне втручання відбувалося під наркозом, якого у артистки раніше теж не було.
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