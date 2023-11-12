Білик переспівала українською хіт, присвячений воїну-танцюристу Дікусару

Знаменита українська співачка і композитор Ірина Білик українізувала свій мегахіт. Цього разу з 2000-х - "Ми будемо разом".

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Білик переспівала пісню. яка була присвячена її екскоханому Дікусару / колаж Главред, фото УНІАН та Instagram

Легендарна українська попспівачка і авторка пісень Ірина Білик записала українську версію свого хіта з 2000-х "Ми будемо разом " - присвяченого її тодішньому коханому, відомому танцюристу-хореографу Дмитру Дікусару. Зараз він бореться в лавах ЗСУ з російськими окупантами.

Оновлену версію старого хіта артистка заспівала на одному зі своїх недавніх концертів.

Тепер Білик співає такі рядки: "Розквітає ніч, зоряне панно / і стихають кроки за моїм вікном / Віру у добро вже не зупинити / я ловлю твої бажання / кожну мить / ми будемо разом, я знаю / Таких як я - не буває / Таких як ти – не втрачають / ми будемо разом, я знаю!".

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До слова, вже після повномасштабного вторгнення РФ в Україну співачка зізнавалася, що дуже пишається тим, що Дікусар мпополнив ряди ЗСУ і відправився на фронт.

Нагадаємо, раніше українська ведуча і громадська діячка Маша Єфросиніна розповіла, за що вибачається перед своїм чоловіком Тимуром Хромаєвим, який зараз на фронті.

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