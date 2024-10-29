Вагітна дружина Остапчука образила українських журналістів

Коротко:
- Катерина Остапчук обматюкала ЗМІ
- Остапчук відповіла підписникам
Третя дружина українського телеведучого Володимира Остапчука Катерина Остапчук грубо обізвала українські ЗМІ.
На своїй сторінці в Instagram, вона відповіла на коментар підписниці, яка зробила комплімент вагітній Остапчук. Зокрема, підписниця написала, що раніше не сприймала її, бо винні в цьому ЗМІ. "ЗМІ мають великий вплив на людей, якщо в них немає своєї власної думки", - написала підписниця.
Водночас Остапчук, яка прийняла вольове рішення бути публічною, прокоментувала цей момент у брутальній та нецензурній формі.
"Я себе раніше теж не сприймала, а тепер звикла. І людям слід не формувати свою думку тільки з того, що пишуть ідіоти (неценз. - авт.) в інтернетах", - сформулювала своє ставлення до всіх українських ЗМІ 24-річна вагітна дружина телеведучого.
Хто такий Володимир Остапчук
Володимир Остапчук - український ведучий, який прославився не тільки своєю професійною діяльністю, а й романтичними історіями. Від першого шлюбу з Оленою Войченко Остапчук має двох дітей: доньку Емілія та сина Еван-Олександр. 2020 року Остапчук одружився вдруге, з Христиною Горняк, але вже за рік розлучився.
Пізніше він став жити з молодою українською журналісткою Катериною Полтавською.
У мережі раз у раз спливають деталі особистого життя Остапчука і скандали, пов'язані з його колишніми і справжніми.
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Нагадаємо, раніше дружина Володимира Остапчука Катерина Полтавська зізналася, чи не боїться, що ведучий її кине так само, як своїх двох попередніх дружин.
Раніше також Катерина Полтавська розкрила деталі про спілкування з дітьми Остапчука від попереднього шлюбу. Вона пояснила, що діти проживають у Канаді, тому наразі вони не спілкуються.
Вас також може зацікавити:
- Бездітна: колишня Остапчука відповіла на чутки про безпліддя
- Єфросиніна vs Остапчук: селебріті одягнули однакові кофтинки
- Дружина Остапчука назвала суму аліментів, які платить ведучий
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред