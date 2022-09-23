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Бідняков подарував вишиванку легендарному американському телеведучому і коміку

23 вересня 2022, 20:52

Андрій Бєдняков подарував коміку Джиммі Феллону українську вишиванку, але не вгадав з розміром — телеведучий перетворив свою помилку на вдалий жарт.

Бідняків, Феллон
Андрій Бєдняков і Джиммі Феллон / УНІАН і https://ua.depositphotos.com/

Відомий український шоумен Андрій Бєдняков подарував своєму американському колезі-легендарному американському коміку Джиммі Феллону пам'ятну вишиванку. Фото з подарунком бідняків виклав у Instagram.

Повідомляється, що шоумени познайомилися на благодійному заході в США в Metropolitan Opera, на якому був представлений Благодійний фонд Олени Зеленської.

Правда, як каже Бедняков, він не вгадав з розміром ‒ і вишиванка виявилася велика в плечах Феллону.

"Думав, ти ширше в плечах. Можу порекомендувати класну кравчині. Я навіть цінник не зняв, щоб ти бачив, наскільки я тебе поважаю. Носи на здоров'я! Ще побачимося! Борщ чекає", — написав українець.

Феллон

Бедняков також показав фотографію Джиммі з подарунком в руках — американець позував в строгому костюмі, прикрашеному синьо-жовтою стрічкою.

Нагадаємо, Андрій Бєдняков 6 квітня розповів про про те, що його мати померла в окупації в Маріуполі. Про своє велике горе шоумен написав в Instagram. Ведучому співчували всі українські підписники, а росіяни – зловтішалися.

Пізніше в бідняків в Instagram з гнівом засудив парад на 9 травня, організований окупантами в його рідному Маріуполі.

За цей пост він отримав безліч лайок від росіян, які, по всій видимості, вважають руїни Маріуполя своєю територією.

Інші новини:

парад вишиванок Андрій Бідняків війна Росії та України
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