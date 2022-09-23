Бідняков подарував вишиванку легендарному американському телеведучому і коміку

Андрій Бєдняков подарував коміку Джиммі Феллону українську вишиванку, але не вгадав з розміром — телеведучий перетворив свою помилку на вдалий жарт.
Відомий український шоумен Андрій Бєдняков подарував своєму американському колезі-легендарному американському коміку Джиммі Феллону пам'ятну вишиванку. Фото з подарунком бідняків виклав у Instagram.
Повідомляється, що шоумени познайомилися на благодійному заході в США в Metropolitan Opera, на якому був представлений Благодійний фонд Олени Зеленської.
Правда, як каже Бедняков, він не вгадав з розміром ‒ і вишиванка виявилася велика в плечах Феллону.
"Думав, ти ширше в плечах. Можу порекомендувати класну кравчині. Я навіть цінник не зняв, щоб ти бачив, наскільки я тебе поважаю. Носи на здоров'я! Ще побачимося! Борщ чекає", — написав українець.
Бедняков також показав фотографію Джиммі з подарунком в руках — американець позував в строгому костюмі, прикрашеному синьо-жовтою стрічкою.
Нагадаємо, Андрій Бєдняков 6 квітня розповів про про те, що його мати померла в окупації в Маріуполі. Про своє велике горе шоумен написав в Instagram. Ведучому співчували всі українські підписники, а росіяни – зловтішалися.
Пізніше в бідняків в Instagram з гнівом засудив парад на 9 травня, організований окупантами в його рідному Маріуполі.
За цей пост він отримав безліч лайок від росіян, які, по всій видимості, вважають руїни Маріуполя своєю територією.
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