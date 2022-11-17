Барських пояснив, чому українці пристрасно бажають захистити себе від усього російського

Макс Барських / Колаж фото УНІАН

Відомий український попспівак Макс Барських пояснив, чому українці намагаються захистити себе від усього російського (включаючи мову, культуру і все таке інше). Свою позицію артист розкрив в інтерв'ю естонському виданню Delfi.

"Такі реалії і результат жорстокої віроломної війни Росії проти українського народу. Зараз мало хто буде шукати хорошого російського, поки гине український народ, але. Росіяни самі повинні себе знайти і врятувати від ганьби, як мінімум для майбутнього своїх дітей. Вони повинні робити вчинки, а не відсиджуватися, чекаючи результату. Ця війна обов'язково зруйнує режим Путіна. Але ось тільки чомусь саме українська кров оплачує позбавлення Росії від їх тирана. Може бути, російським по всьому світу варто трохи попрацювати для самих же себе, заради дітей і честі?",- сказав Барських.

З мовного питання ‒ співак переконаний, що російській мові немає місця в Україні, до тих пір, поки триває кривава окупаційна війна.

"Далі все буде залежати від тих вчинків, які все ж, я сподіваюся, зможуть зробити російські люди, щоб показати, що вони не ототожнення Росії вчорашнього дня. Але це буде в майбутньому. Зараз про це складно міркувати", – підсумував артист.

Нагадаємо, раніше колега Макса Барських по сцені, співачка Оля Полякова говорила про те, що переконана, що росіяни не хочуть дізнаватися всю реальну і криваву правду про війну, яку розв'язав їх диктатор Путін в Україні, і тому вважають за краще слухати пропаганду, яку несуть з телеекрану Ольга Скабєєва і Володимир Соловйов.

"А так їм легко жувати цю жуйку. Вони жеруть, ті люди, те, що їм в голову вкладають Соловйов, Скабеева і інша абсолютна нечисть. До речі, цих людей чітко потрібно покарати. Вони - огидні співучасники злочину, їх потрібно судити, а краще розстріляти. Скабееву розстріляти! Соловйова розстріляти! Всіх до такої матері розстріляти!"- висловилася співачка.

До того Полякова дала благодійний концерт у Нью-Йорку. Захоплені глядачі підтримали артистку - вона настільки завела натовп, що люди були готові скандувати з нею що завгодно.

Наприклад, один з номерів Полякової відбувався на тлі напису "Stop Putin". У певний момент вона прокричала зі сцени: "Україна понад усе! Смерть ворогам! А Путін...". Глядачі негайно продовжили легендарну нецензурну українську кричалку на адресу російського диктатора.

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