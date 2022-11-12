"Дякую бійцям ЗСУ за те, що повернули Херсон додому": Барських яскраво звернувся до українців

Макс Барських від щирого серця подякував українській армії - за колосальну роботу і звільнення його рідного міста від російських окупаційних військ.
Відомий український поп-співак Макс Барських (уродженець Херсона) подякував херсонцям за сміливість, а українській армії - за колосальну роботу і звільнення його рідного міста. Такий Відеоролик він опублікував на своїй сторінці в Instagram.
Словами подяки поділився і, який з початку війни уважно стежив за ситуацією в регіоні.
"Сьогодні день хороших новин. Я дуже радий, що Херсон нарешті повернувся додому, в центрі висять прапори України. Дякую кожному херсонцю за вашу силу, мужність і віру. Дякую бійцям ЗСУ за те, що повернули Херсон додому. Я сподіваюся, що скоро можна буде подорожувати в Херсон і сподіваюся, що ми зможемо влаштувати великий концерт, де ми побачимося з кожним з вас. Обіймаю і цілую вас. Слава Україні!",- сказав Барських.
До слова за останніми даними, жителі Херсона продовжують святкувати звільнення міста, укутуватися в українські прапори і зустрічати бійців ЗСУ обіймами і поцілунками.
Звільнення Херсона
9 листопада стало відомо, що в окупованому військами Росії Херсоні були підірвані Мости. На адміністративних будівлях міста зникли державні прапори російських окупантів.
Того ж дня міністр оборони країни-окупанта РФ Сергій Шойгу дав команду виводити російські війська з правого берега Херсонської області, включаючи місто Херсон, щоб переміститися на лівий берег регіону і зайняти там "оборону".
Вже 11 листопада народний депутат України Олексій Гончаренко заявив, що українські військові перебувають у Херсоні. На це натякнув і керівник офісу президента Андрій Єрмак. У центрі міста зібралися місцеві жителі, вони тримали в руках українські прапори.
Пізніше в українській розвідці офіційно підтвердили, що Херсон переходить під контроль Збройних сил України.
Пізніше в мережі з'явилися зворушливі відео, на яких видно, як українські військові приїхали в центр Херсона і зустрілися з місцевими жителями. Багато хто не зміг стримати сліз, але це щасливі емоції. Херсонці неймовірно вдячні українським захисникам.
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