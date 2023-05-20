Арсен Мірзоян поділився рідкісним фотом із дорослим сином від першого шлюбу

Співак Арсен Мірзоян оприлюднив рідкісне сімейне фото. На ньому позував і старший син співака від першого шлюбу.

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Арсен Мірзоян показав дорослого сина / колаж Главред: фото: instagram.com/arsen_mirzoian

Український артист Арсен Мірзоян відсвяткував День вишиванки. Він показав, як провів свято разом із сім'єю.

Музикант разом із зірковою дружиною Тонею Матвієнко відвідав у Києві музей Івана Гончара. Там проходила виставка традиційного українського та кримськотатарського одягу, про це він зазначив у себе на сторінці в Instagram.

Зіркове подружжя взяло з собою дітей – доньку Ніну, а також сина Арсена від першого шлюбу – Влада. Він постав на фото у темно-синій вишиванці. Ніна позувала у жовтій вишиваній сукні, а Тоня Матвієнко – червоній сукні, вишитою білими нитками.

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Арсен Мірзоян поділився сімейною світлиною / скріншот: instagram.com

Нагадаємо, що MONATIK "відремонтував" свій найпопулярніший хіт і переспівав його українською. Дмитро Монатік перевів пісню на українську мову і тепер він має назву "Те, від чого без тями".

Камалія показала, як розкішно чоловік вітав її з 46-річчям у Каннах. Подружжя вирушило святкувати до місцевого ресторану. Там Камалія та Мохаммад Захур весело танцювали та проводили час разом.

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