Арсен Мірзоян поділився рідкісним фотом із дорослим сином від першого шлюбу

Український артист Арсен Мірзоян відсвяткував День вишиванки. Він показав, як провів свято разом із сім'єю.
Музикант разом із зірковою дружиною Тонею Матвієнко відвідав у Києві музей Івана Гончара. Там проходила виставка традиційного українського та кримськотатарського одягу, про це він зазначив у себе на сторінці в Instagram.
Зіркове подружжя взяло з собою дітей – доньку Ніну, а також сина Арсена від першого шлюбу – Влада. Він постав на фото у темно-синій вишиванці. Ніна позувала у жовтій вишиваній сукні, а Тоня Матвієнко – червоній сукні, вишитою білими нитками.
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Нагадаємо, що MONATIK "відремонтував" свій найпопулярніший хіт і переспівав його українською. Дмитро Монатік перевів пісню на українську мову і тепер він має назву "Те, від чого без тями".
Камалія показала, як розкішно чоловік вітав її з 46-річчям у Каннах. Подружжя вирушило святкувати до місцевого ресторану. Там Камалія та Мохаммад Захур весело танцювали та проводили час разом.
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