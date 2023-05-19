УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Захур повернувся: Камалія показала, як розкішно чоловік вітав її з 46-річчям у Каннах

Юлія Куришко
19 травня 2023, 11:39 оновлено 19 травня, 11:49
40
Співачка у Каннах взяла участь у благодійному заході Ukrainian fashion film festival.
Захур повернувся: Камалія показала, як розкішно чоловік вітав її з 46-річчям у Каннах
Розлучення Камалії та Захура відміняється / колаж Главред: скріншот: instagram.com/kamaliyaofficial

Українська співачка Камалія у квітні шокувала шанувальників новиною про те, що вона розлучається з пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром після 20 років шлюбу.

Вчора, 18 травня, популярна українська співачка Камалія 18 травня відсвяткувала свій день народження. Артистці виповнилося 46 років. У цей день Камалія не влаштовувала гучних святкувань, а вирушила до міста Канни, де взяла участь у благодійному вечорі української культури - Ukrainian fashion film festival, про це йдеться на сторінці в Instagram співачки.

На заході Камалія представила музичну програму і виконала свої популярні хіти українською. Перед глядачами зірка з'явилася у блакитному костюмі із стильним віночком на голові.

відео дня
Захур повернувся: Камалія показала, як розкішно чоловік вітав її з 46-річчям у Каннах
Камалія у стильному образі виступала на благодійному вечорі / скріншот: instagram.com

Не дивлячись про плітки навколо стосунків Камалії та її чоловіка пакистанського мільярдера Мохаммада Захура, чоловік все ж не міг пропустити її свято. Він уважно стежив за виступом коханої та підтримував її. А в кінці її виступу вийшов на сцену з величезним букетом квітів і сказав: "Дякую, що ви всі зібралися на день народження моєї коханої жінки".

Захур повернувся: Камалія показала, як розкішно чоловік вітав її з 46-річчям у Каннах
Захур подарував розкішний букет Камалії / скріншот: instagram.com

Після заходу подружжя вирушило святкувати до місцевого ресторану. Там Камалія та Мохаммад Захур весело танцювали та проводили час разом.

Захур повернувся: Камалія показала, як розкішно чоловік вітав її з 46-річчям у Каннах
Камалія та Захур відпочивають в кафе / скріншот: instagram.com

У ресторані чоловік подарував співачці ще один великий букет. Камалія була приємно вражена ще одним подарунком.

Захур повернувся: Камалія показала, як розкішно чоловік вітав її з 46-річчям у Каннах
Камалія та Захур разом / скріншот: instagram.com

Камалія та Мохаммад Захур

Нагадаємо, що у квітні Камалія заявила, що розлучається з мільярдером після 20 років шлюбу. Вона зазначила, що весь останній рік вони намагалися побороти кризу, але все ж вирішили розлучитися.

Камалія після розлучення з мільярдером Захуром несподівано поділилася спільними планами. Співачка опублікувала фото, на якому вони з уже колишнім чоловіком та двома доньками, і розповіла, що вони збираються зробити разом.

Камалія показала нового пакистанського чоловіка після новини про розлучення з мільярдером. На одному зі світських заходів Камалію "спіймали" папараці в компанії пакистанського артиста Сахіра Алі Бхагга.

Більше цікавих новин:

Камалія Мохаммад Захур
Реклама

Головне за день

"Улюблена справа окупантів": нічні атаки РФ на Україну мають 2 мети – ЗСУ

"Улюблена справа окупантів": нічні атаки РФ на Україну мають 2 мети – ЗСУ

11:51 Україна
Окупантів вибили з позицій: ЗСУ перехопили ініціативу під Бахмутом - ISW

Окупантів вибили з позицій: ЗСУ перехопили ініціативу під Бахмутом - ISW

10:56 Україна
Білий дім не блокуватиме експорт літаків F-16 в Україну від союзників - CNN

Білий дім не блокуватиме експорт літаків F-16 в Україну від союзників - CNN

10:37 Світ
Всі головні новини

Останні новини

11:52

ЗСУ доб'ють окупантів на території РФ: військовий експерт розкрив несподіваний сценарій

11:51

"Улюблена справа окупантів": нічні атаки РФ на Україну мають 2 мети – ЗСУ

11:45

"Вайкуле, хай їй грець": далекобійник Гостюхін накинувся на співачку і осквернив пам'ять Кікабідзе

11:39

Захур повернувся: Камалія показала, як розкішно чоловік вітав її з 46-річчям у Каннах

11:35

Favbet Foundation передав захисникам Бахмута пікап, мікроавтобус і два тепловізори

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

11:17

Намазав і змив: як легко очистити шви між плиткою в домашніх умовах

11:13

Головоломка для найкмітливіших: потрібно знайти бігуна-шахрая за 11 секунд

11:13

Гороскоп на завтра 20 травня 2023: Дівам - відпочинок, Ракам - сюрпризиВідео

10:56

Окупантів вибили з позицій: ЗСУ перехопили ініціативу під Бахмутом - ISW

Реклама
10:37

Білий дім не блокуватиме експорт літаків F-16 в Україну від союзників - CNNВідео

10:13

Що робити, якщо кішка хрипить і кашляє: можливі причини та наслідки

10:10

Повернувся з Німеччини, щоб захищати Україну: у бою загинув 25-річний боєць батальйону "Вовки Да Вінчі"Фото

10:04

Порушникам комендантської години можуть вручати повістки - адвокат

09:52

Зеленський приїде на саміт Великої сімки в Хіросіму

09:42

У ЗСУ розкрили тактику ракетних ударів РФ по Україні та назвали ймовірні цілі

09:14

Влітку українцям підвищать пенсії: кого торкнеться індексація та на скільки зростуть виплатиВідео

09:05

Без зайвого клопоту і з мінімальними витратами: як утилізувати вміст дачного туалету

09:05

"Розстріляємо, як у тирі": армія РФ у Бахмуті має лише 2 варіанти дій – СвітанВідео

09:01

Тільки генії помітять жирафу за 7 секунд: складна головоломка на уважність

08:49

Лукашенко і Гаага: чи доживе білоруський диктатор до суду - МаломужВідео

Реклама
08:41

Шольц назвав Росію загрозою всьому світу

08:25

Гороскоп на сьогодні 19 травня 2023: Рибам - стрес, Тельцям - творчість

08:20

Бахмут - хороший полігон для знищення російської арміїПогляд

08:14

Що не можна ставити на заставку телефону, щоб не нашкодити собі та близьким

08:03

"Путін має здатися чи повторити долю Гітлера": Кислиця жорстко присадив РФ на засіданні Радбезу ООН

07:55

Україна збила російський винищувач за допомогою ЗРК Patriot - CNN

07:21

Винахідливі громадяни СРСР клали цеглу в бачок унітазу: навіщо так робили

07:20

Пригожин визнав провал "вагнерівців" у Бахмуті - ISWВідео

06:39

Нічна атака на Київ: окупанти застосували дрони "Шахед", всі цілі знищено силами ППО

06:20

Росія вже програла повітряний бій з УкраїноюПогляд

05:30

Як приготувати курячу печінку швидко та смачно: корисні поради

05:00

Хотів усиновити дитину, але не встиг: окупанти вбили харківського волонтера

04:42

Гороскоп на червень 2023 для Стрільців: що принесе перший місяць літаВідео

03:52

Зворотний бік бійки: Брітні Спірс показала, як ніжно мириться з чоловікомВідео

03:22

"Українська армія 10 років буде у бойовому режимі": Світан назвав реальні терміни закінчення війниВідео

03:20

3 помилки споганять все блюдо: рецепт шикарного салату, який готується дуже швидкоВідео

03:10

"Хлопці будуть розривати "сусідів": астролог назвала місяць ганьби для Росії - гороскоп для ЗСУВідео

02:52

Секретний рецепт СРСР: чому тоді шашлик маринували саме в оцті

02:20

"Росії вигідно, щоб Україна збивала більше "Шахедів": експерт пояснив тактику РФВідео

01:35

Світан пояснив, що для чого ЗСУ потрібен наступ у Бахмуті

Реклама
01:02

Найніжніше м'ясо з хрусткою скоринкою зведе з розуму: як запекти курку на банці

00:51

Не пропустіть щасливий день, коли можна залучити гроші: прикмети 19 травня і що не можна робитиВідео

00:45

Не кожен може впоратись: мовознавець Авраменко підготував шалений тест на знання української мовиВідео

18 травня, четвер
23:52

Суд відправив під варту ексголову Верховного Суду Князєва

23:42

Роман Цимбалюк. Замість білого пальто Скабєєва приміряла білі капціВідеоблоги

23:22

На Гребенщикова склали протокол за правду про війну

23:07

Коли буде контрнаступ ЗСУПогляд

23:06

РФ хоче вдарити по західних об'єктах інфраструктури: Уоллес назвав зброю, яку застосує Путін

22:54

"Боже, це хто?": росіяни не впізнали відому співачку після пластики на власному дні народженняВідео

22:46

Росія веде велику стратегічну підготовку до нових наступальних операцій - МаломужВідео

Новини України
Новини КиєваКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Війна з Росією
Деокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброя
Синоптик
Магнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода весна
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти