Захур повернувся: Камалія показала, як розкішно чоловік вітав її з 46-річчям у Каннах

Співачка у Каннах взяла участь у благодійному заході Ukrainian fashion film festival.

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Розлучення Камалії та Захура відміняється / колаж Главред: скріншот: instagram.com/kamaliyaofficial

Українська співачка Камалія у квітні шокувала шанувальників новиною про те, що вона розлучається з пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром після 20 років шлюбу.

Вчора, 18 травня, популярна українська співачка Камалія 18 травня відсвяткувала свій день народження. Артистці виповнилося 46 років. У цей день Камалія не влаштовувала гучних святкувань, а вирушила до міста Канни, де взяла участь у благодійному вечорі української культури - Ukrainian fashion film festival, про це йдеться на сторінці в Instagram співачки.

На заході Камалія представила музичну програму і виконала свої популярні хіти українською. Перед глядачами зірка з'явилася у блакитному костюмі із стильним віночком на голові.

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Камалія у стильному образі виступала на благодійному вечорі / скріншот: instagram.com

Не дивлячись про плітки навколо стосунків Камалії та її чоловіка пакистанського мільярдера Мохаммада Захура, чоловік все ж не міг пропустити її свято. Він уважно стежив за виступом коханої та підтримував її. А в кінці її виступу вийшов на сцену з величезним букетом квітів і сказав: "Дякую, що ви всі зібралися на день народження моєї коханої жінки".

Захур подарував розкішний букет Камалії / скріншот: instagram.com

Після заходу подружжя вирушило святкувати до місцевого ресторану. Там Камалія та Мохаммад Захур весело танцювали та проводили час разом.

Камалія та Захур відпочивають в кафе / скріншот: instagram.com

У ресторані чоловік подарував співачці ще один великий букет. Камалія була приємно вражена ще одним подарунком.

Камалія та Захур разом / скріншот: instagram.com

Камалія та Мохаммад Захур

Нагадаємо, що у квітні Камалія заявила, що розлучається з мільярдером після 20 років шлюбу. Вона зазначила, що весь останній рік вони намагалися побороти кризу, але все ж вирішили розлучитися.

Камалія після розлучення з мільярдером Захуром несподівано поділилася спільними планами. Співачка опублікувала фото, на якому вони з уже колишнім чоловіком та двома доньками, і розповіла, що вони збираються зробити разом.

Камалія показала нового пакистанського чоловіка після новини про розлучення з мільярдером. На одному зі світських заходів Камалію "спіймали" папараці в компанії пакистанського артиста Сахіра Алі Бхагга.

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