Співачка Ані Лорак, яка сидить в рф і за криваві рублі розважає одурманену пропагандою публіку, зробила небачене: вона вшанувала пам'ять відомого українця, який днями пішов з життя.
Йдеться про Народного артиста України Яна Табачника, який протягом останніх років боровся з онкологією. На своїй сторінці в Instagram Лорак опублікувала коротке відео з Табачником з емодзі розбитого серця і підписом: "Дякую за все... Світла пам'ять".
За півтора року повномасштабної війни Лорак жодного разу не коментувала смерть українців - вона обходила увагою трагедії, коли країна-окупант знищувала мирних громадян ракетами, і кошмари, які на фронті доводиться переживати нашим захисникам. Смерті відомих особистостей раніше також залишали її байдужою.
Примітно, що Ані Лорак вшанувала Яна Табачника в своєму цинічному, самозакоханому стилі: в ролику, який вона опублікувала, артист розсипається їй, Лорак, в компліментах, відзначає її красу і перспективність. Так співачка в черговий раз довела, що пам'ятає і цінує вона лише тих, хто вважає її не простою зрадницею, а чимось особливим.
Раньше Ані Лорак налякала мережу сильно натягнутим обличчям - співачка відчайдушно молодиться, і в гонитві з красою вона незмінно програє. Результати пластики і філерів не завжди на обличчі Лорак можна приховати навіть ретушшю.
Пізніше Ані Лорак в міні рознесли за цинічні опуси у її блозі. Артистка вирядилася в сукню, яка ледь прикрила її бюст, та вирішила поміркувати про любов.
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