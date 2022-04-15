Андрій Данилко розповів про замах російських шаманів, який приготував для нього Ернст

Андрій Данилко на Євробаченні став жертвою російських шаманів / instagram.com/v_serduchka

Андрій Данилко в інтерв'ю Фактам розповів, як росія готувала на нього замах. Від Вєрки Сердючки намагалися позбутися під час її участі в конкурсі Євробачення-2007.

Той рык для музиканта був складним - його участь у міжнародному змаганні засуджували українці, а росіяни і зовсім затамували образу за фразу "лаша тумбай" у конкурсній пісні, яку вони вперто чули, як "раша гудбай".

Перший канал і Костянтин Ернст тоді прийняли рішення усунути настирливого конкурента, перешкодити йому виступити гідно.

"Я пам'ятаю, що дуже погано виступив у фіналі тоді на "Євробаченні" через те, що мені начебто постійно хтось заважав. Ну, а потім розповіли, що нібито „Перший канал", Костя Ернст замовили цих екстрасенсів", - сказав Данилко.

Один з шаманів під час фінального виступу Сердючки діяв із залу, інший - з-за лаштунків. Музикант впевнений - його врятував лише аксесуар концертного костюма - дзеркальна краватка, яку придумали в останній момент. Вона і відбивала негативну енергетику, спрямовану на Сердючку.

Незважаючи на захист, робота екстрасенсів, на думку Данилка, все ж мала певний результат. "Я вкрай рідко про це розповідав. Я думав, ну чому я, репетируючи цю пісню і знаючи, ну мені здається, мене вночі розбуди, я буду співати „зібен, зібен, Ай люлю". Я, виходячи на сцену, під ор цього стадіону, йде рекламна заставка, а я не пам'ятаю, з чого починається пісня. Ніби мені просто пересушили феном рот. Клянуся. Я вдихнути не можу. А там починалося з фрази Hello everybody. Я пам'ятаю, що на х, але не пам'ятаю що далі", - поділився артист.

Сам Данилко вважає, що погано виступив, тому зайняв лише 2-е місце. Однак навіть магія не дозволила учаснику від Росії (гурт Serebro з піснею Song#1) піднятися вище третього місця.

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