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Кінець епохи? У Костянтина Меладзе прокоментували розпад ВІА Гри

13 квітня 2022, 22:41

Жіночий гурт існує з 2000 року, і за свою довгу історію змінив 20 складів.

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ВІА Гра розпалася - у Костянтина Меладзе прокоментували чутки / Колаж

Один з найбільш довгограючих і успішних музичних проєктів продюсера Костянтина Меладзе, гурт ВІА Гра, припинив своє існування.

Така новина з'явилася в багатьох ЗМІ, чим сильно здивувала шанувальників жіночого музичного колективу з двадцятирічною історією. Мовляв новий склад ВІА Гри виявився занадто слабким, і хітів у тріо Уляни Синецької, Софії Тарасової і Ксенії Попової за два роки їх спільної роботи так і не з'явилося. Останній трек групи, пісня Манекен, вийшла ще в жовтні 2021 року.

Офіційний представник Костянтина Меладзе Олександр Пухов поспішив запевнити: закривати музичний проєкт ніхто не планує - причиною для пліток послужила плутанина через юридичне формулювання.

"Ніхто нікого не ліквідує. У нас була запланована реорганізація юридичних осіб, це всього лише закриття Старої юридичної особи під назвою ТОВ "Група ВІА Гра". Група функціонувала, функціонує і буде функціонувати", - заявив Пухов для Telegram-каналу Звездач.

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Раніше екс-солістка групи ВІА Гра Альбіна Джанабаєва і її чоловік Валерій Меладзе вперше показали свою молодшу дочку-однорічну Агату.

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