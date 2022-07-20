Андрій Бєдняков висловився про колег з Орла і Решки - хто засмутив найбільше

Андрій Бєдняков висловився про Регіну Тодоренко, Миколу Сергу та Лесю Нікітюк / instagram.com/biedniakov

З 2011 року виходить Українська телепередача про подорожі Орел і решка. За 25 сезонів в шоу змінилося безліч ведучих як українського, так і російського походження.

З настанням в Україні повномасштабної війни багато хто з болем ставиться до мовчання колишніх колег. Андрій Бєдняков, який був ведучим Орла і решки сім сезонів, розповів, як ставиться до таких "мовчунів".

"Найбільша проблема, що всі мусолять цю тему, значить, чекали від них чогось іншого. Від Регіни Тодоренко, наприклад, я не очікував нічого. Не мав надії, що вона висловить свою позицію. Тому дуже не засмутився. І через інших своїх колег з Орла і Решки - абсолютно ні", - каже Бєдняков.

Ведучий також підкреслив, що радий, що деякі колеги відкрилися для нього з кращого боку: "Приємно здивував мене та продовжує дивувати Коля Серга. Хоча я знав, що він патріот. Леся Нікітюк – це зрозуміло. Це щира українка з Хмельницького. Вона дивує лише по-хорошому".

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Раніше стало відомо, що мама Бєднякова померла через окупантів в Маріуполі. Про її останні дні в деталях шоумен дізнався тільки в квітні, коли його рідній сестрі вдалося виїхати через кордони окупантів.

Також ведучий поділився зворушливим відео, на якому його 6-річна донька виконує пісню Ой У лузі, червона калина.

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