Анатолій Анатоліч заступився за куму Loboda, яка продовжує співати російською

Шоумен розповів про позицію Світлани Лободи.

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Анатолій Анатоліч висловився про куму Світлану Лободу / колаж: Главред, фото: t.me/lobodaofficial, instagram.com/anatoliyanatolich

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Анатолій Анатоліч нагадав про важливість спілкування українською мовою

У відповідь на закид у тому, що його кума ці цінності не поділяє, ведучий заступився за Лободу

Український шоумен Анатолій Анатоліч у своєму блозі підняв мовне питання: він розповів, яким був його власний шлях переходу на українську мову, і зізнався, що навіть сьогодні ні-ні, та говорить російською, якщо у нього російськомовний співрозмовник. Тим часом ведучий зазначив, що "сплеск любові до рідного українського", який був у 2014 і 2022 роках, іде на спад, і українська мова, на його думку, знову потребує захисту.

"Зараз знову бачу і чую все більше російської. Бо так "удобно". І в моїх дітей в школі зокрема. Бо так, певно, спілкуються вдома. Я теж іноді переходжу в розмові, коли зі мною людина говорить російською. Іноді забуваю, іноді розумію, що так дійсно людині зручніше. Але не хочу. Не хочу щоб мої діти говорили цією мовою. Хочу щоб вони переходили на англійську, французьку. Бєз Язіка Достоєвського проживу. До того ж мало хто його читав з тих, хто так говорить. Я читав, до слова, свого часу. Як на мене Кінг в 100 разів цікавіший. Українську знову треба захищати. Знову треба рятувати від нас самих", - пише Анатоліч.

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У коментарях ведучому нагадали, що його кума, співачка Світлана Лобода (хрестила старшу доньку Анатолія Анатоліча Алісу - прим. редактора), у публічному просторі не відмовилась від російської мови - продовжує спілкуватись і виконувати пісні нею, що у багатьох викликає крайнє нерозуміння її суспільної позиції.

Анатолій Анатоліч заступився за артистку. "Вам показати нашу переписку українською? Вона живе не в Україні. Тут в неї українські пісні. Це її справа, що вона робить за кордоном. У Казахстані, Прибалтиці, Азербайджані та інших країнах. Це її ринок. Не в росії ж, помітьте", - парирував він.

Анатолій Анатоліч висловився про куму Світлану Лободу / instagram.com/anatoliyanatolich

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Хто такий Анатолій Анатоліч? Анатолій Анатоліч (справжнє ім'я - Анатолій Анатолійович Яцечко) - український радіоведучий, шоумен, ведучий програм "Сніданок з 1+1", "Голос країни", YouTube-каналу "Зе Інтерв'юер", ранкового шоу "Ранок з Україною" та ін., повідомляє Вікіпедія.

Хто така Світлана Лобода? Світлана Лобода - українська співачка, автор пісень. Заслужена артистка України (2013). У 2004 році 3 місяці була частиною популярного дівочог поп-гурту ВІА Гра. У 2009 році представляла Україну на Євробаченні з піснею "Be My Valentine (Anti-crisis Girl)" (12-е місце). З 2010 року виступає під псевдонімом LOBODA. Найпопулярніші пісні Світлани Лободи - "Твои глаза", "Случайная", "К черту любовь", "Родной" та ін.

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