"А нащо нам брехати?": Анатолій Анатоліч відреагував на інтерв'ю Потапа у Дудя

Відомий шоумен зазначив, що думає про рішення Потапенка прийти на бесіду до російського журналіста.

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Інтерв'ю Потапа Дудю - Анатолій Анатоліч висловився про їхню розмову / колаж: Главред, фото: instagram.com/realpotap, instagram.com/anatoliyanatolich

Коротко:

Потап дав інтерв'ю, перше за довгий час, Дудю

Анатолій Анатоліч висловив свою думку про таке рішення музичного продюсера

Своє перше за більш ніж два роки інтерв'ю український музичний продюсер і співак Потап (Олексій Потапенко) дав не вітчизняним ЗМІ, а російському журналістові Юрію Дудю (визнаному в рф іноагентом). Вибір інтерв'юера українське суспільство сприйняло суперечливо.

Так само було сприйнято те, що саме розповідав Потап. Як зазначив український ведучий Анатолій Анатоліч, Потапенко давно вже поза українським контекстом.

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"Я навіть не буду обговорювати, чи треба давати Інтервʼю Дудю. Я просто хотів би сказати, що проти того, щоб це подавалося для росіян як позиція українців. Бо це не так зараз. Нажаль, Льоха, мʼяко кажучи, не в контексті. І неможливо бути в контексті, коли ти не живеш тут", - написав шоумен у своєму блозі в Instagram.

Він також зазначив, що Потапенко погано підготувався до інтерв'ю - на запитання інтерв'юера щодо виступів Потапа і Насті у країні-агресорі після 2014 року Олексій заявив, що до кінця не усвідомлював того, що відбувається. "Ну може брехати росіянину - це ок, за це не засуджую, але ж це і тут подивляться. А нащо нам брехати?" - іронічно зазначив Анатолій Анатоліч.

Хто такий Потап / інфографіка: Главред

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