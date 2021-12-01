Анастасія Волочкова засудила Діму Білана за п'яну витівку на концерті

Балерина вважає подібну поведінку неприпустимою для артиста.
Балерина Анастасія Волочкова засудила співака Діму Білана за те, що той вийшов на сцену п'яним.
Інцидент стався кілька днів тому. Співак повинен був виступити на закритій вечірці, і зі сцени зізнався, що перебрав з алкоголем.
"Я вкрай негативно ставлюся до цієї історії, тому що артист повинен поважати свого глядача і виступати гідно перед ним. Звичайно, співати з мікрофоном в руці під фонограму в п'яному стані - це одне, а робити складні піруети і чесати ногами, а не язиком - це абсолютно інше. Артисти балету собі ніколи не дозволяють виходити до людей в нетверезому вигляді - це щось зі світу фантастики", - прокоментувала п'яний скандал з Біланом Волочкова.
Балерина зазначила, що вона, як артистка, ніколи не дозволяла собі подібних витівок.
Між тим Волочкову давно підозрюють у зловживанні алкоголем. Наприклад, артистка давала інтерв'ю про судову тяжбу з Великим театром з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Тоді Волочкову засудили шанувальники за надмірну розв'язність - вона лаяла матом колишніх колег і вкрай невпевнено сиділа на високому барному стільці.
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Раніше стало відомо, що близьке оточення Анастасії Заворотнюк страждає від шахраїв, спекулюючих на хворобі актриси.
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