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Анастасія Волочкова засудила Діму Білана за п'яну витівку на концерті

1 грудня 2021, 16:41

Балерина вважає подібну поведінку неприпустимою для артиста.

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Анастасія Волочкова вкрай негативно поставилася до скандалу з Біланом / Колаж

Балерина Анастасія Волочкова засудила співака Діму Білана за те, що той вийшов на сцену п'яним.

Інцидент стався кілька днів тому. Співак повинен був виступити на закритій вечірці, і зі сцени зізнався, що перебрав з алкоголем.

"Я вкрай негативно ставлюся до цієї історії, тому що артист повинен поважати свого глядача і виступати гідно перед ним. Звичайно, співати з мікрофоном в руці під фонограму в п'яному стані - це одне, а робити складні піруети і чесати ногами, а не язиком - це абсолютно інше. Артисти балету собі ніколи не дозволяють виходити до людей в нетверезому вигляді - це щось зі світу фантастики", - прокоментувала п'яний скандал з Біланом Волочкова.

Балерина зазначила, що вона, як артистка, ніколи не дозволяла собі подібних витівок.

Між тим Волочкову давно підозрюють у зловживанні алкоголем. Наприклад, артистка давала інтерв'ю про судову тяжбу з Великим театром з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Тоді Волочкову засудили шанувальники за надмірну розв'язність - вона лаяла матом колишніх колег і вкрай невпевнено сиділа на високому барному стільці.

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Раніше стало відомо, що близьке оточення Анастасії Заворотнюк страждає від шахраїв, спекулюючих на хворобі актриси.

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шоу-бізнес Анастасія Волочкова Діма Білан новини шоу бізнесу
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