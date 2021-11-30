Близьке оточення Заворотнюк стало жертвою шахраїв, які спекулюють на хворобі актриси

Анна Заворотнюк застерегла: збір коштів від її імені не проводиться / instagram.com/anna_zavorotnyuk

Модель Анна Заворотнюк поділилася з підписниками неприємною новиною - людина з близького їй оточення стала жертвою шахраїв, що покусилися на святе.

Про це дівчина розповіла у своєму блозі. Близька подруга Заворотнюк-молодшої віддала обманщикам 50 тис. рублів (трохи більше 18 тис. гривень - прим. редактора).

Шахраї звернулися до неї нібито від імені Анни, і просили про фінансову допомогу для хворої на рак матері моделі.

Анна Заворотнюк закликала не вірити шахраям, які писали всім її знайомим від її імені.

"Вони натиснули на найболючіше, сказали, що у мене така ситуація з мамою і мені терміново потрібні гроші. Хочу сказати ще раз, що я ніколи не беру гроші в борг, у мене такий принцип, краще я голодною залишуся. Але якщо раптом у мене виникне така потреба, я звичайно ж зустрінуся з людиною і особисто попрошу. Ну або хоча б подзвоню",- підкреслила модель.

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