Білана відправляють до психіатра після п'яної витівки на сцені: "йому необхідна допомога"

Співак у стані алкогольного сп'яніння наговорив занадто багато.
Російський співак Діма Білан оскандалився, вийшовши п'яним на сцену під час виступу на весіллі в Казахстані. Пізніше артист прокоментував резонансний інцидент.
На своїй сторінці в Instagram він вибачився за те, що виступив нетверезим. Виконавець зазначив, що рік видався важким в економічному плані і зізнався, що "його ковбасить".
"Ви знаєте, так буває, іноді людина напивається. Невже з вами такого не було? Я не повірю ніколи. Я взагалі, якщо чесно, хороший хлопець, непоганий! Я хворів два рази, з бронхітом катався і зі зламаною ногою давав концерти", - заявив артист на відео, яке він пізніше видалив зі сторінки.
читайте такожДіма Білан і Поліна Гагаріна потрапили в пастку шахраївСпівак продовжив себе виправдовувати та додав, що ненавидить людей, які "п'яні виходять в ефір". Він розповів, що у нього нестабільний стан. "Мене ковбасить", - заявив Білан.
Необхідна допомога фахівців
Кадри та коментар співака викликали ажіотаж в Мережі, а його поведінку оцінив психіатр-нарколог, закликавши його звернутися до медиків.
"Йому (Білану - ред.) обов'язково необхідна допомога фахівців! Тому що він сам зазначає, що, крім того що почав вживати алкоголь, у нього знижений фон настрою. Стан за типом депресії. Спочатку треба піти до психотерапевта або клінічного психолога", - заявив Олексій Казанцев в коментарі "Life".
Медик переконаний, що тяга до алкоголю у співака виникла не на порожньому місці. Зокрема, Білан міг просто дуже сильно втомитися через щільний робочий графік або у нього зараз важкий період в житті, а щоб впорається з проблемами, Білан почав вживати алкоголь, вважає фахівець.
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