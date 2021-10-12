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"Як із зони відкинулася!": вульгарна поведінка Анастасії Волочкової обурила мережу

12 жовтня 2021, 16:50

Балерина в барі вилаяла матом колишніх колег.

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Анастасія Волочкова збентежила передплатників жаргоном / instagram.com/volochkova_art

Актриса і балерина Анастасія Волочкова опинилася в центрі скандалу через інтерв'ю для шоу Бар у великому місті. На всю студію артистка обматюкала адміністрацію Великого театру, дорікаючи їх у безчесті.

Волочкова виклала фрагмент інтерв'ю, в якому їй поставили кілька каверзних питань про її судову тяжбу з Великим театром. Передача знімалася в антуражі бару, інтерв'юери і балерина сиділи за барною стійкою.

І сиділа Волочкова на високому барному стільці вкрай не впевнено. Підписники балерини припустили, що артистка давала інтерв'ю не зовсім тверезою.

На це також вказує і вульгарна поведінка Анастасії: її вимова була досить сплутаною, вона не вибирала слів і виразів, розповідаючи свою правду про її звільнення з Великого театру.

"Мене звільнили незаконно. Я відразу в суд, виграла судовий процес. Бувайте, невдахи! ... У мене позовна заява - один рубль. Я захищала не гроші, а честь і гідність",- заявила балерина.

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"Вони повинні були заплатити, але не зробили цього. А я і не чекала, тому що розуміла: п*дораси", - підсумувала розповідь Волочкова.

Лайка і нетверезий стан артистки підписники сприйняли вороже:

"Це не прима, це позорище! Хто-небудь може уявити собі подібне з вуст Плісецької, Уланової, Вишневої..."

"Опускається все нижче і нижче..."

"Знову ... drunk woman"

"Як із зони відкинулася!"

"Не Леді ви, Настя, ой не Леді...Ви ж начебто культурна пітерська панночка, а такий жаргон...не красить це вас."

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Анастасія Волочкова стала причиною нового скандалу / instagram.com/volochkova_art

Конфлікт Волочкової з Великим театром триває практично 20 років – з 2003 року. Тоді балерину звільнили, посилаючись на її надмірну вагу. Анастасія вважає справжньою причиною її звільнення змову, ініціатором якого став її колишній коханець – мільярдер Сулейман Керімов.

читайте такожАнастасія Волочкова зізналася, що зробила аборт від свого чоловікаРаньше Волочкова блиснула наготою під час відпочинку на Мальдівах.

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шоу-бізнес Анастасія Волочкова новини шоу бізнесу
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