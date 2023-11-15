Alyona Alyona розповіла про нового бойфренда: як почалася їхня історія кохання

За словами репвиконавиці Alyona alyona, її нинішнього бойфренда звуть Володимир. І він, так само як і вона, займається музикою - але іншого стилю.

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Alyona alyona зараз перебуває у стосунках з музикантом на ім'я Володимир / колаж Главред, фото УНІАН та Instagram

Відома 32-річна українська репвиконавиця Alyona alyona вперше відверто розповіла про свої нові стосунки. Зробила це артистка в інтерв'ю Маші Єфросиніній.

За її словами, бойфренда звуть Володимир і він займається електронною музикою. Познайомилися вони з ним через півроку після розриву реперші з попереднім обранцем.

Спершу пара спілкувалася в соцмережах, реагували на творчість один одного, а вже потім між ними все закрутилося. Реперша зізнається, що закохалася першою у Володимира, а вже потім вони вирішили жити разом. Зараз вони живуть в трикімнатній квартирі музиканта, де разом з ними живуть ще його брат і дівчина. Також пара "виховує" двох спільних котів.

Нагадаємо, раніше українська співачка Маша Фокіна поділилася неприємними новинами зі своїми шанувальниками. На своїй сторінці в Instagram, артистка повідомила, що потрапила в лікарню через проблеми зі здоров'ям.

Раніше також Alyona Alyona показала, чим балує себе, і закликала всю жіночу половину аудиторії наслідувати її приклад.

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