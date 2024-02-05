alyona alyona та Jerry Heil прокоментували натяк MELOVIN на фальсифікацію результатів Нацвідбору-2024

Ексклюзивно в Сніданку з 1+1 переможниці Нацвідбору висловилися про власний номер та чутки, які ходять про їх перемогу.

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alyona alyona та Jerry Heil висловилися про чутки навколо їх перемоги на Нацвідборі-2024 / Прес-служба

Щодня з 6:30 до 09:30 на телеканалі 1+1 Україна глядачів Сніданку з 1+1 очікують свіжі актуальні новини та події, експертні думки та поради, що налаштовують на продуктивний день.

4 лютого відбулося оголошення переможців Національного відбору на Євробачення-2024. Перемогу виборов дует alyona alyona та Jerry Heil з композицією "Teresa & Maria". Тож, саме вони представлять Україну вже у першому півфіналі Євробачення-2024, який відбудеться 7 травня 2024 року у Мальме, Швеції. Переможниці Нацвідбору Євробачення-2024 ексклюзивно в Сніданку з 1+1 прокоментували натяки MELOVIN щодо необʼєктивності результатів.

Учасник цьогорічного Національного відбору на Євробачення-2024 MELOVIN, який за результатами суддівського та глядацького голосування отримав 18 балів і посів третє місце, натякнув, що Нацвідбір нібито був "куплений". alyona alyona вперше прокоментувала звинувачення співака.

"Знаєте, я постійно кажу одне й теж: "Дай нам Боже тих сил і тих грошей, про які всі думають, що вони в нас є". Я не уявляю, скільки треба заробляти, щоб оплатити таку кількість людей. Якщо люди думають, що вони в нас є, і ми б їх витрачали не на збори, а на такі речі, і не писали б якісну та класну пісню, яка потрапить до серця, то нехай вони в нас будуть", - зазначила співачка.

Також Jerry Heil розповіла, що номер до виступу на головній сцені Євробачення у травні ще зазнає змін та вони з alyona alyona дослухаються до порад членів журі Нацвідбору-2024.

Над створенням фінального концерту Нацвідбору на Євробачення 2024 працювала продакшн команда Big Brave Events (1+1 Продакшн). Продюсер Нацвідбору-2024 Володимир Завадюк прокоментував гучні обговорення результатів фіналу Нацвідбору та висловив особисту точку зору.

"Круто підтримувати одне одного, а не хейтити постійно. Я проти культури хейту і відмін, якщо це не має під собою конкретних доказів і кейсів. Голосування відбувається в Дії. І враховуючи цей сервіс, в якого крута репутація, я вважаю, що тут неможливі жодні фальсифікації", - сказав Володимир Завадюк.

За його словами, шляхи вирішення назріваючої недовіри до фіналу цього нацвідбору мають коментувати організатори відбору, адже саме вони відповідають за вибір переможця. Продакшн команда Big Brave Events (1+1 Продакшн) займалася забезпеченням телетрансляції.

Дивіться Сніданок з 1+1 щодня по будням з 6:30 до 09:30 на телеканалі 1+1 Україна.

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