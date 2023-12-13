Алла Пугачова з сім'єю полишає Кіпр - росЗМІ

В кінці жовтня сімейна пара артистів, Максим Галкін і Алла Пугачова з дітьми, перебралися з Ізраїлю на Кіпр. Півтора року Земля Обітована служила їм домом - туди вони перебралися на знак незгоди з кривавим режимом кремля і війною в Україні. Однак їм довелося покинути насиджене місце у зв'язку з військовим конфліктом між Ізраїлем та ХАМАС.
Примадонна з сім'єю осіла на Кіпрі, де у них була елітна нерухомість. Але менш ніж через місяць артисти прийняли рішення шукати кращого життя в Лондоні, повідомляють росЗМІ.
В кінці листопада Пугачова дійсно їздила до Великобританії - як виявилося, щоб влаштувати 10-річних двійнят Лізу і Гаррі в нову школу та знайти житло. В якості "запасного аеродрому" в Лондоні в розпорядженні артистів є особняк середнього онука Примадонни - Дені Байсарова.
Що ж змусило Пугачову і Галкіна покинути Кіпр? Вважається, що для постійного проживання Примадонні там не підходить клімат. До того ж освіта для дітей буде кращою на новому місці.
Варто відзначити, що переїзд знаменитостей в Лондон погано в'яжеться з чутками про те, що вони ледь зводять кінці з кінцями. Столиця Великобританії відома не тільки високим рівнем життя, але і вкрай високими цінами.
Раніше актор-путініст, виконавець ролі Шерлока Холмса Василь Ліванов різко наїхав на Пугачову з Галкіним, назвавши артистів непристойними словами за їх рішення покинути країну-окупанта.
Втім Примадонні вистачає мудрості і почуття гумору захистити свою сім'ю. Співачка висміяла своїх хейтерів в рф, яким не дає спокою її висловлювання про рабів і холопів.
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