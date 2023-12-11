Жанна Бадоєва замінить Максима Галкіна на пропагандистському каналі в РФ

Бадоєва перестала приховувати, що гроші її цікавлять більше, ніж доля співвітчизників.

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Жанна Бадоєва вестиме шоу Максима Галкіна на Першому / колаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru, instagram.com/zhanna_badoeva

Російський комік Максим Галкін після набуття статусу іноземного агента залишився без роботи в країні-окупанті. Зокрема його звільнили з пропагандистського Першого каналу - там він з 2016 року вів дитяче шоу "Лучше всех". У січні 2022 року закінчилися зйомки останніх випусків проєкту.

Після виїзду Галкіна з країни на болотах доля "Лучше всех" залишалася невідомою, і зйомки нових епізодів не велися нібито через "заплановану відпустку.

Тепер же росЗМІ оголосили, що шоу повертається на екрани, адже Галкіну знайшли заміну. Тепер його вести буде Жанна Бадоєва, яка заслужила популярність завдяки українському тревел-проєкту "Орел і решка".

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Бадоєва, для якої Україна була другою батьківщиною, що подарувала їй популярність, мовчить про війну, і після 24 лютого продовжує жити і працювати на країну-агресора. 7 січня 2023 року ведуча була внесена українським урядом до списку санкцій осіб, "які публічно закликають до агресивної війни, виправдовують і визнають законною збройну агресію РФ проти України, тимчасову окупацію території України".

Раніше актор-путініст, виконавець ролі Шерлока Холмса Василь Ліванов різко наїхав на Пугачову з Галкіним, назвавши артистів непристойними словами за їх рішення покинути країну-окупанта.

Втім Примадонні вистачає мудрості і почуття гумору захистити свою сім'ю. Співачка висміяла своїх хейтерів в рф, яким не дає спокою її висловлювання про рабів і холопів.

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