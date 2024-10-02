"Зараз буду проходити ВЛК": зірка серіалу "Батя" на 2+2 розповів про похід в ТЦК

Напередодні великої прем'єри Олександр Мельник розповів про складні зйомки, оновлення документів та адаптацію до нової реальності.

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Серіал Батя на 2+2 - ексклюзив від Олександра Мельника / колаж: Главред, фото: Прес-служба

Вже 7 жовтня о 20:15 відбудеться прем’єра 16-серійного детективу "Батя", головну роль в якому зіграв український актор театру та кіно Олександр Мельник. Майже 15 років актор грав здебільшого бандитів, але наразі отримав першу головну роль у своєму житті - колишнього військового, заслуженого оперативника Степана Степановича Безбатька.

В ексклюзивному інтерв'ю "ФАКТАМ" актор розкрив подробиці знімань, розповів про життя під час війни, похід до ТЦК та трагедію в родині.

Олександр каже, що грати Батю було дуже відповідально для нього. Через проблеми зі здоров'ям актор не служив в армії та не має військового досвіду окрім кіно. Під час підготовки до зйомок "Баті" актор активно питав порад у військових.

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"Я питав поради у військових, як передати їхній стан, настрої, переживання… А хлопці мені відповіли: "Роби те, що ти вмієш, будь чесним", - розповів Олександр.

За його словами, зйомки під час війни мають низку обмежень: через комендантську годину, тривоги, стислі графіки. Зокрема, 16 серій "Баті" було знято за два місяці.

Олександр Мельник, який є актором Театру юного глядача на Липках, також зізнався, що зараз оновлює документи для ТЦК і не виключає, що може бути мобілізований, як багато його колег.

"Якраз зараз буду проходити ВЛК (військово-лікарську комісію), але у мене великі проблеми зі здоров'ям. Це через серйозну травму хребта, яку я отримав ще коли займався боротьбою. Є й інші проблеми. Я робив багато обстежень, проходив МРТ, готую пакет документів, вже був у своєму районному ТЦК. Тож не виключаю, що мене можуть мобілізувати, як і багатьох інших акторів театру та кіно. Зараз Театру юного глядача, де я працюю, дали бронь, але я не знаю поки, як це працює. Тому готую всі необхідні документи", - поділився актор.

Олександр Мельник з дружиною та дітьми залишається в Києві, звідки нікуди й не виїжджали під час війни. Каже, що трохи адаптувався до нової реальності, але стан тривожності все ж сидить дуже глибоко всередині, він нікуди не зникає.

"З часом біль притуплюється, як і інші відчуття — кохання, ненависть, злоба. Прикро, що через це люди стали злі одне на одного, відчувається ця напруга. На жаль, ми не знаємо, скільки буде тривати війна та як це надалі впливатиме на психологічний стан людей", - розповів Олександр.

На початку повномасштабного вторгнення батьки Олександра Мельника перебували в Соледарі. Сестрі вдалося вивезти їх в Павлоград. Проте, пережите підірвало здоров’я батька актора. Нещодавно його не стало.

"Дуже шкода маму й сестру, скільки їм довелося пережити горя, втратили все й змушені були тікати в невідомість. Навіть страшно уявити, що залишилось від міст мого дитинства Соледара й Бахмута, де я ганяв у футбол, безтурботно проводив час з друзями та рідними, де неймовірно пахнуть яблука", - з сумом каже актор.

Нагадаємо, "Батя" - це захоплива історія про заслуженого оперативника, підполковника Степана Степановича Безбатька. Після виходу на пенсію він сподівався на спокійне життя, проте його плани кардинально змінило повномасштабне російське вторгнення. Після року на передовій та поранення, Батя повертається додому. На прохання доньки Ліди, яка працює судмедексперткою, він погоджується допомогти молодому слідчому розкрити заплутану справу про вбивство. Батя навіть не здогадувався, що цей слідчий є його зятем. Після розкриття правди конфлікти між молодим та амбітним Юліаном Синицьким та досвідченим оперативником лише загострюються. Чи зможуть вони вгамувати емоції заради викриття злочинців та порятунку родини?

Дивись захопливу історію "Батя" з 7 жовтня о 20:15 на телеканалі 2+2.

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