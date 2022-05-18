Єлизавета II відвідала публічний захід у кольорах національного прапора України

Єлизавета II в костюмі жовто-синіх кольорів прапора України / скріншот

Королева Єлизавета II відвідала відкриття нової станції метро в Лондоні, названої на її честь. Публічний захід відбувався в рамках платинового ювілею правління вінценосної особи у Великобританії.

Всупереч чуткам про погане самопочуття монархині, в Лондон вона прибула в доброму здоров'ї і гарному настрої - з великим інтересом спілкувалася з публікою і широко посміхалася.

Для виходу в світ королева вибрала наряд, який її шанувальники визнали дуже символічним - стримані прикраси з перлинами, яскраво-жовтий костюм і капелюшок в тон, прикрашений синіми квітами.

У вбранні Єлизавети II, витриманому в кольорах національного прапора України, розгледіли жест підтримки українському народу.

Серія фотографій королеви з публічного заходу з'явилася на офіційному акаунті королівської сім'ї в Twitter.

The Queen, accompanied by The Earl of Wessex, has officially opened the Elizabeth Line - a new railway line that has been named in her honour. — The Royal Family (@RoyalFamily) May 17, 2022

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