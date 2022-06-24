Кейт Міддлтон і принц Вільям представили свій перший офіційний портрет / instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Принц Вільям, герцог Кембриджський, є другим у черзі на британський королівський престол. Він і його дружина, Кейт Міддлтон, герцогиня Кембриджська, є улюбленою королівською парою британського народу.

Незважаючи на те, що Єлизавета II все ще на престолі, а її син (і батько Вільяма) принц Чарльз не планує відмовлятися від корони після того, як королева з тієї чи іншої причини піде на выдпочинок, шанувальники Кейт і Вільяма вважають, що з них вийдуть просто чудові король і королева.

Представникам британської королівської сім'ї належить мати офіційні портрети. 23 червня відбулася презентація першого полотна, присвяченого герцогам Кембриджським.

Зараз портрет пензля відомого портретиста Джеймі Корета знаходиться в музеї Фітцуїльяма в Кембриджському університеті, а в 2023 році його розмістять в Національній портретній галереї Лондона.

На картині Кейт і Вільям зображені в повний зріст, обіймаючи один одного за талію. На герцогові Кембриджському - простий чорний костюм, біла сорочка і синя звужена краватка. Герцогиня Кембриджська для свого першого офіційного портрета вибрала смарагдову сукню британського бренду The Vampire's Wife, і культові туфельки Керрі Бредшоу з серіалу Секс у Великому Місті від Маноло Бланік. В якості прикрас Кейт обрала перлову брошку і сережки.

Перший офіційний портрет герцога і герцогині Кембриджських / instagram.com/dukeandduchessofcambridge

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Раніше герцог і герцогиня Сассекські опублікували нову фотографію Лілібет в день її першого дня народження у Frogmore Cottage під час платинового ювілею королеви Єлизавети.

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