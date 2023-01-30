85-річний ведучий У світі тварин Микола Дроздов потрапив до реанімації після страшної травми

Із зоологом Дроздовим стався нещасний випадок - країна-агресор методично винищує своє старше покоління.

Микола Дроздов госпіталізований з численними травмами / instagram.com/ndrozdov_official

Зоолог і ведучий програми У світі тварин, яка виходила на екрани більше 40 років, Микола Дроздов став жертвою недобросовісних комунальників країни-терориста, які ледь не вбили знаменитість.

Як повідомляють російські ЗМІ, днями Дроздов, якому зараз 85 років, впав на рівному місці біля свого будинку - через погану погоду там сталося обмерзання, усуненням якого повинні займатися комунальні служби.

Однак їх недбалість призвела до того, що ведучий, навіть зі скандинавськими паличками для ходьби, що значно підвищують стійкість, послизнувся і сильно вдарився об лід. Ледь-ледь діставшись до будинку, Дроздов після падіння йти в лікарню не став, в надії, що удари пройдуть, потрібно тільки відлежатися.

Однак вік і сила удару взяли верх - зоологу стало настільки погано, він не міг дихати, що з дому його доставила карета швидкої допомоги прямо в реанімацію. У Дроздова сильні забиття і зламано 8 ребер (третина від загальної кількості ребер в людському тілі).

На повне одужання у Миколи Дроздова піде не менше двох місяців, однак вже зараз його стан медики оцінюють, як стабільний.

Раніше стало відомо, що на 94-му році життя помер Дмитро Павличко - відомий український поет-шістдесятник, дипломат, політик, один з авторів Акту проголошення незалежності України, автор легендарного вірша "Два кольори".

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