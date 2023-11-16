76-річного Арнольда Шварценеггера спіймали за поцілунками з 41-річною акторкою

При цьому і Залізний Арні, і його подруга перебувають у тривалих романтичних стосунках з іншими людьми.

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Арнольд Шварценеггер і Тімея Палачик попалися папараці під час поцілунку / колаж: Главред, фото: instagram.com/timeavajna

Культурист, герой бойовиків і колишній сенатор штату Каліфорнія Арнольд Шварценеггер завжди користувався попитом у жінок - до одруження з Марією Шрайвер, під час шлюбу та після розлучення в 2011 році Залізний Арні був дуже активним.

Тому, незважаючи на те, що останні 10 років він перебуває у відносинах з 48-річною фізіотерапевтом Хізер Мілліган, 76-річному Казанові все ще приписують романи з різними красунями.

Так нещодавно папараці з Daily Mail спіймали Шварценеггера на велопрогулянці в Лос-Анджелесі з угорською акторкою Тімеєю Палачик. У кадр потрапили не тільки дружні бесіди, а й зовсім недружні поцілунки.

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Шварценеггер і Палачик скандальний знімок, який потрапив в пресу, не коментують. 41-річна Тімея знає Арні вже кілька років. Ймовірно, вони познайомилися після її весілля з угорським продюсером Ендрю Вайною ("Рембо", "Термінатор", "Евіта") в 2013 році (вони були одружені до смерті Ендрю в 2019-му). Відомо, що вони підтримують дружні стосунки і вхожі в будинки один одного.

До слова, влітку 2021 року Тімея Палачик оголосила про заручини із загадковим чоловіком, проте достеменно невідомо, чи відбулося друге весілля акторки.

Arnold Schwarzenegger, 76, smooches up Hungarian actress Timea Palacsik, 41, on bike ride in LA - days after being seen kissing mystery woman amid decade-long romance with Heather Milligan https://t.co/hiW0CuXWW5 — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) November 13, 2023

Раніше журнал People назвав найсексуальнішого чоловіка 2023 року. 57-річна зірка "Анатомії пристрасті", який тепер з гордістю носить цю "корону", розповів, як планує скористатися титулом.

Також дружина Марка Цукерберга, медик і філантроп Прісцилла Чан, показала, як виглядав медіамагнат на першому побаченні з нею - днями пара відзначила 20-річну річницю.

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