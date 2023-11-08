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Герой-донжуан чи подружка нареченої: названий найсексуальніший чоловік 2023 року

Анна Підгорна
8 листопада 2023, 19:37
Демпсі зізнався, що нова "корона" йому анітрохи не тисне, проте він був здивований отримати її в 57.
Патрік Демпсі
Патрік Демпсі - найсексуальніший чоловік 2023 року за версією журналу People / колаж : Главред, фото: ua.depositphotos.com

Популярний журнал People, згідно з багаторічною традицією, визначив, хто ж став найсексуальнішим чоловіком. У 2023 році приємний титул дістався американському акторові і автогонщику Патріку Демпсі, найбільш відомому за роллю нейрохірурга-ловеласа Дерека Шепарда з серіалу "Анатомія пристрасті" ("Анатомія Грей").

І якщо шанувальниці популярної драми ніколи не сумнівалися в привабливості Демпсі, то 57-річний актор був дуже здивований, коли найсексуальнішим чоловіком 2023 року за версією журналу People став саме він.

"Я був у повному шоці, а потім почав сміятися, мовляв, це жарт, так? Я ж завжди був подружкою нареченої!" - каже актор і зазначає, що тепер його діти будуть над ним жартувати.

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Але якщо говорити серйозно, Патрік розглядає свій новий статус, як ще одну потенційну можливість привернути увагу громадськості до свого центру підтримки онкохворих та їх близьких "Тһе Dempsey Center", який він відкрив в пам'ять про свою загиблу матір.

"Я радий, що це відбувається на цьому етапі мого життя. Приємно отримати визнання, і, звичайно, це потішило моє его, але це також дає мені платформу, щоб використовувати "корону" найсексуальнішого чоловіка для чогось позитивного", -стверджує Патрік Демпсі.

Раніше Дженніфер Лопес розкрила секрет свого шлюбу з Беном Аффлеком, який триває вже більше року. Це їх друга спроба узаконити стосунки - двадцять років тому вони розійшлися за день до весілля.

Також в ЗМІ з'явилися подробиці про похорон актора Меттью Перрі. На церемонію прощання з 54-річним "Чендлером Бінгом" прийшов весь основний акторський склад серіалу "Друзі".

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