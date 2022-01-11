68-річна Олена Проклова після інсульту готується до операції на мозку

Олена Проклова пережила інсульт / instagram.com/elproklova

Зіркова актриса, відома по фільмам Міміно і Гори, гори, моя зірка Олена Проклова в неділю була доставлена в одну з московських лікарень зі скаргами на запаморочення і високий тиск. Після МРТ їй поставили діагноз - інсульт. Спершу її стан оцінили як середньо важкий.

Сьогодні артистка трохи прийшла в себе і поспішила заспокоїти шанувальників - самопочуття у неї непогане. В інтерв'ю для Газета.ru Проклова заявила, що їй пощастило - під час інсульту їй вдалося зберегти і рухові і розумові функції на колишньому рівні.

Однак у неї постраждав мозочок, що відповідає за роботу вестибулярного апарату, тому Олену Проклову "нудить, кружляє, і мотає з боку в бік".

На початку лютого актрисі належить операція - установка стента для стабілізації її стану.

За оптимістичними прогнозами Олена Проклова зможе повернутися до звичайного життя вже до кінця лютого. Як заявила сама артистка, їй пощастило, адже у неї "найкращий варіант інсульту".

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Раніше в реанімацію у важкому стані потрапив актор Леонід Куравльов.

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