68-річна Олена Проклова після інсульту готується до операції на мозку

Актриса розраховує на швидке одуження, однак без хірургічного втручання не обійтись.
Зіркова актриса, відома по фільмам Міміно і Гори, гори, моя зірка Олена Проклова в неділю була доставлена в одну з московських лікарень зі скаргами на запаморочення і високий тиск. Після МРТ їй поставили діагноз - інсульт. Спершу її стан оцінили як середньо важкий.
Сьогодні артистка трохи прийшла в себе і поспішила заспокоїти шанувальників - самопочуття у неї непогане. В інтерв'ю для Газета.ru Проклова заявила, що їй пощастило - під час інсульту їй вдалося зберегти і рухові і розумові функції на колишньому рівні.
Однак у неї постраждав мозочок, що відповідає за роботу вестибулярного апарату, тому Олену Проклову "нудить, кружляє, і мотає з боку в бік".
На початку лютого актрисі належить операція - установка стента для стабілізації її стану.
За оптимістичними прогнозами Олена Проклова зможе повернутися до звичайного життя вже до кінця лютого. Як заявила сама артистка, їй пощастило, адже у неї "найкращий варіант інсульту".
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Раніше в реанімацію у важкому стані потрапив актор Леонід Куравльов.
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